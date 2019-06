'Studeerpil' Kruidvat uit handel genomen: vijf keer meer cafeïne per dag dan de norm kv

17 juni 2019

18u27

Bron: Belga 3 Producent Brainrush haalt in overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de Studeerpil uit de handel. Het voedingssupplement bevat een te hoog gehalte aan cafeïne, zo meldt het bedrijf vandaag in een persbericht.

Volgens het etiket bedraagt het cafeïnegehalte per aanbevolen dagelijkse dosis 400 mg/dag (maximum 4 pillen per dag). De norm voor voedingssupplementen is echter 80 mg/dag. Vanaf 200 mg/dag (of 3 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag) is er een toename van angstgevoelens, aldus het bedrijf.

Brainrush vraagt klanten om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het aankoopbedrag wordt terugbetaald. De Studeerpil werd sinds 27 mei 2019 verdeeld door Kruidvat België.



Meer info bij Kruidvat klantendienst (tel. 0800/16971 of info@studeerpil.nl).