"Strijd tegen mensensmokkel blijkt geen prioriteit” kv

27 november 2018

05u18

Bron: Belga 0 In de praktijk blijft de strijd tegen mensensmokkel in ons land vaak dode letter, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) opvroeg en waarover de kranten van Mediahuis vandaag berichten.

De voorbije jaren ontvingen gemiddeld 45.000 personen een bevel om het grondgebied te verlaten. Maar aan die bevelen werden weinig strafrechtelijke onderzoeken verbonden. In 2017 openden de parketten welgeteld 1.173 dossiers wegens "hulp bij illegale migratie" en 467 dossiers voor "mensensmokkel".

Een dossier openen betekent niet noodzakelijk vervolgen. Van de 1.173 zaken over hulp bij illegale immigratie werd vorig jaar 46 procent geseponeerd, bij de dossiers over mensensmokkel was dat in vier op de tien zaken het geval. Zo'n 38 procent van de mensensmokkeldossiers werd geseponeerd omdat het gerecht andere prioriteiten heeft. Bij hulp aan illegale immigratie is dat zelfs 82 procent.