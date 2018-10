"Stoppen sloegen door": man klimt naar tweede verdieping en valt nieuwe vriend van ex aan sam

04 oktober 2018

18u38

Bron: belga 1 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een man verschenen die de nieuwe partner van zijn ex-vriendin hard aanpakte. Hij kon de nieuwe relatie moeilijk verkroppen en viel de man midden in de nacht aan toen die lag te slapen. Het parket vraagt een celstraf van 5 jaar, maar die mag met uitstel zijn op voorwaarde dat de man zich laat opnemen in een psychiatrische instelling.

Beklaagde David S. had de eerste vijf maanden van dit jaar een relatie, maar toen zijn vriendin die eind mei beëindigde, kon hij daar maar moeilijk mee om. In de nacht van 9 juni belde hij rond half zes aan de deur van haar appartement. Zij liet hem niet binnen, maar verzekerde dat ze alleen was. "De man geloofde dit echter niet en beklom als een ware Spiderman de achtergevel tot aan de tweede verdieping, waar hij de rolluik uitbrak en in de slaapkamer zijn ex met haar nieuwe vriend aantrof.

Hij sleurde de nieuwe partner bij de haren het bed uit tot in de woonkamer, waar het tot een gevecht kwam. De man nam een glazen fles en sloeg die stuk op het slachtoffer zijn hoofd. Daarna hield hij hem in een wurggreep, pakte een mes en bedreigde zijn slachtoffer daarmee", zegt procureur Geert Noels. De man kon ontkomen en vluchtte naakt de straat op. Daar staakte David S. zijn achtervolging waarna hij zelf naar de spoed ging om zijn verwondingen te laten behandelen. Op de spoedgevallendienst werd hij gearresteerd. In het politiebureau zei hij tegen de agenten dat hij de nieuwe vriend van zijn ex zou vermoorden.

Stoppen doorgeslagen

De man geeft de feiten toe maar zegt nooit iemand te hebben willen doden. "Mijn cliënt heeft een moeilijke jeugd gehad, hij is altijd door iedereen in de steek gelaten. Toen ook zijn vriendin hem in de steek liet, zijn zijn stoppen doorgeslagen", zegt meester Koen Debacker. "Dat meisje was zijn grote liefde, de engel uit de psychiatrie. Hij is eerst gaan drinken en dan wilde hij bij haar verhaal halen, maar hij heeft nooit de intentie gehad haar vriend effectief te doden."

Meester Debacker zegt dat zijn cliënt vragende partij is om opgenomen te worden en dus zeker zal meewerken. "Ik schaam mij, ik voel mij echt slecht om wat er gebeurd is", besloot David S. De ex-partner en haar nieuwe vriend vragen elk 5.000 euro voorlopige schadevergoeding. Vonnis op 25 oktober.