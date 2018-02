"Stijn Saelens wilde 'dream team' samenstellen om alle problemen van de wereld op te lossen" SVM

26 februari 2018

15u57

Bron: Belga 0 Stijn Saelens, de kasteelheer uit Wingene die op 31 januari 2012 werd vermoord in opdracht van zijn schoonvader André Gyselbrecht, wilde in de periode voor de moord een 'dream team' samenstellen om zijn ultieme doel te realiseren: de problemen van de aarde oplossen. Dat heeft Johan Platteau, de advocaat van Gyselbrecht, gezegd op het correctionele proces in Brugge. "Dit komt dus allemaal niet aan bod in het moraliteitsonderzoek", klonk het.

"Het parket heeft de vele mails, filmpjes en dergelijke van Saelens misschien niet allemaal gelezen of gezien, maar wij hebben er ons wél in verdiept. En ook in zijn boek dat hij geschreven heeft", aldus Platteau. "Wij hebben gekeken waar hij mee bezig was in de periode voor hij aan zijn einde kwam."

"Uit een van die mails blijkt dat Saelens een groep -een dream team- wilde opstellen die voor een grote doorbraak zou zorgen op technisch vlak. Ze zouden ook de voedingsproblematiek oplossen en de medische wereld verlossen van alle kwalen. Daarom wilde Saelens ook naar Australië verhuizen."

"Nieuwe Einstein"

Platteau somde ook de namen uit dat 'dream team' op, met hun -al dan niet zelfverklaarde- capaciteiten. Zo was er een zekere Christian tal Schaller, die non-conventionele geneeskunde voor zijn rekening nam. Amateurfysicus Nassim Haramein werd door Saelens dan weer "de nieuwe Einstein" genoemd. Ook Arthur en Fiona Cristian van de Australische organisatie Love for Life moesten in het team. Zij stellen onder meer dat iedereen zijn eigen arts moet zijn.

"Er mocht met Rudy Vermote ook een Belg in het team. Het hoofd van de dienst persoonlijkheidsstoornissen aan de KULeuven wilde echter niet meedoen. Ook gerechtspsychiater Roger Deberdt mocht erbij, maar die is afgehaakt wegens zijn leeftijd."

Zuckerberg

"Voorts mocht ook een Britse uitvinder in het team, die de verdienste zou gehad hebben dat hij een anti-zwaartekrachtapparaat had uitgevonden. Herinner u de vliegende auto's die Stijn Saelens wilde uitvinden." Platteau ontdekte ook nog dat Facebookeigenaar Mark Zuckerberg en een professor die een zogenaamde auracamera had uitgevonden mochten deelnemen aan het project.

"Dit komt allemaal niet aan bod in het moraliteitsonderzoek. Wij beschikken hier alleen maar over omdat wij al die mails van Saelens en al die YouTubefilmpjes bekeken hebben en omdat ik zijn boek gelezen heb. Maar volgens het moraliteitsonderzoek was Saelens aan de beterhand. Ik zeg u: die mens was ziek, en als je ziek bent, moet je je laten genezen. Maar dat wilde hij niet. Wat me het meeste irriteert, is dat André Gyselbrecht afgedaan wordt als de grote manipulator. Maar misschien waren er nog manipulatoren in dit dossier."

"Incestonderzoek paste op één slide"

Ook het beperkte onderzoek naar incest van Stijn Saelens kwam aan bod. Meester Filip D'Hont stelde vast dat meer dan de helft van het dossier van de familie Gyselbrecht zelf kwam."We hebben een poging gedaan om het incestdossier samen te vatten. We zijn daarbij geholpen door de omvang van het dossier, want alles past op één slide", aldus D'Hont.

Het onderzoek ging van start door een klacht van André en Elisabeth Gyselbrecht. "Maar het duurde respectievelijk 48 en 19 dagen vooraleer de politie de burgerlijke partijen kon horen."

Daarnaast werden bepaalde opdrachten van de onderzoeksrechter niet uitgevoerd. "De medische dossiers werden niet toegevoegd, er werd geen onderzoek gevoerd naar zijn retourticket uit Australië of naar de situatie thuis. En van een verhoor van Stijn Saelens is al helemaal geen spoor."

"Povere 19 bladzijden"

Het dossier van 192 bladzijden bevatte maar liefst 102 bladzijden met stukken die door de burgerlijke partijen waren aangereikt. "Ik tel een povere 19 bladzijden processen-verbaal door de politie. De administratieve briefwisseling is ongeveer net zo groot als het ganse politioneel gedeelte."

Meester Filip D'Hont merkte op dat andere zedendossiers op een heel andere manier worden opgebouwd. De politie verdedigde zich door te stellen dat er volgens Elisabeth Gyselbrecht geen vluchtgevaar was. "Dat de onderzoeksrechter een seining vraagt, is blijkbaar van geen tel meer. Of gaan we voortaan besluiten dat goed politiewerk erin bestaat dat je klakkeloos moet aannemen wat een slachtoffer u vertelt?"

De verdediging opperde dat men Saelens bijvoorbeeld voorwaarden had kunnen opleggen. "Dan had André Gyselbrecht misschien toch de indruk gehad dat men iets deed."

"Alarmerend"

Ook meester Johan Platteau deed zijn duit in het zakje en verwees naar de stukken die zijn cliënt aan het incestdossier voegde. "Die zijn alarmerend. Mensen worden in zedenzaken voor veel minder in hechtenis genomen, denk maar aan het bezit van kinderporno."

De advocaat van André Gyselbrecht vindt dat het openbaar ministerie daarom ook verantwoordelijkheid draagt in de zaak. Het had de feiten volgens Platteau kunnen voorkomen. "Als het OM het had onderzocht, dan zou dat vertrek naar Australië van de baan geweest zijn. Justitie had hem nooit mogen laten gaan naar Australië."

Narcistische kenmerken

André Gyselbrecht werkte niet mee met het onderzoek door de gerechtspsychiaters, maar liet zich wel onderzoeken door enkele andere psychiaters. Volgens hen vormt de dokter uit Ruiselede geen gevaar voor de maatschappij.

Ze stelden narcistische kenmerken vast en omschreven Gyselbrecht als een dominant persoon. "Maar er is geen psychopathie of antisociale dynamiek. In verband met de gepleegde feiten noteren we in toereikende mate schuldbesef", luidde het eindverdict.

"Kosten noch moeite gespaard"

Dat beeld staat haaks op wat tijdens het requisitoir over André Gyselbrecht werd verteld. "Die mens is geliefd in zijn dorp, geliefd in zijn familie, ongelooflijk graag gezien. Maar hij wordt hier afgeschilderd als iemand die nooit meer vrij mag zijn", aldus Platteau.

Volgens de verdediging werden tijdens het onderzoek kosten noch moeite gespaard om de negatieve kanten van zijn cliënt te bewijzen. "Ze zijn gans Vlaanderen rondgereden om dat vermeend omkoopschandaal in het voetbal uit te pluizen en ze hebben niks van bewijzen gevonden. Hetzelfde met die roddels over een overspelige relatie, waar ook niets van aan was. Maar als ik vraag om de incest van Stijn Saelens te onderzoeken, dan kan dat niet."

"Arme Pierre laat zich niet onder druk zetten"

Platteau plaatste ook twijfels bij de bekentenissen van Pierre Serry. Die verklaarde lange tijd dat de opdracht op het einde van de zomer van 2011 werd gegeven. Bij zijn volledige bekentenissen in september 2016 veranderde dat tijdstip naar juni of juli 2011. "Dat is voor mij een wereldwonder. Plots weet hij het, terwijl hij alle datums door elkaar gooit", aldus Platteau.

Volgens de advocaat kwam dat verhoor er na een telefoontje van de nieuwe advocaat van Serry met de onderzoeksrechter. "Hij wilde op dinsdag vrijgelaten worden door de KI, daarom heeft hij die maandag die verklaringen afgelegd."

Volgens de advocaat koos het openbaar ministerie tijdens het requisitoir ook duidelijk de kant van Serry. "Ik voel een sfeer anti-Gyselbrecht en anti-Platteau. Uit de verhoren blijkt de mooie liefde die bloeit tussen Pierre Serry en de onderzoekers." Serry beweerde dat hij zich door dokter Gyselbrecht onder druk gezet voelde. "Die arme Pierre werd zo onder druk gezet door de dokter. Arme Pierre laat zich nochtans niet onder druk zetten, toch zeker niet door de politie."