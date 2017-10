'Stier van Marcinelle' is niet meer en laat 31 kinderen bij 3 vrouwen achter MVDB

Serge Régnier, zijn drie vrouwen en een deel van zijn kroost in 2005. Serge Régnier, bijgenaamd de 'Stier van Marcinelle', is niet meer. De vader van 31 kinderen bij drie vrouwen overleed vrijdag op 58-jarige leeftijd aan een hersentumor. Dinsdag is hij begraven, meldt Het Nieuwsblad.

Régnier verwekte zijn nageslacht bij zijn vrouw Christine, haar zus Karine en vriendin Judith, een oude jeugdliefde. 'Le Taureau de Marcinelle' woonde tegelijk met de drie vrouwen en alle 31 kinderen samen onder één dak in een bescheiden hoekhuis in de schaduw van de mijnterrils van Charleroi. "Jaloezie bestaat niet in dit huis", zei Régnier in 2005 aan onze krant. Toen zus Karine wel kinderen wou, maar geen man vond, kon Régnier moeilijk nee zeggen.

De 31 kinderen waren respectievelijk als volgt verdeeld: zestien kinderen bij zijn vrouw, zes bij diens zus en negen bij de vriendin. Allen met de achternaam Régnier. Intussen is het oudste kind een eind in de dertig, en is de jongste nog geen drie jaar oud.

De werkloze vijftiger leefde van een werkloosheidsuitkering en ongeveer 7.500 euro kinderbijslag per maand. Over het geroddel over de ongewone gezinssituatie maakte hij zich niet druk. "Laat ze maar lachen, wij zijn gelukkig", zei hij daarover. Régnier laat ook verschillende kleinkinderen na.