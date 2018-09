"Stichting Prins Laurent heeft al meer dan 300.000 mensen met dieren kunnen helpen" bvb

02 september 2018

15u05

Bron: Belga 0 De Stichting Prins Laurent heeft sinds de oprichting al meer dan 300.000 mensen met dieren kunnen helpen. Dat heeft prins Laurent vanmiddag gezegd tijdens een "Speakers Corner" rond de verzorging van huisdieren in Gent. De stichting hoopt de winteropvang in containers voor daklozen met hun hond, een project dat sinds 2012 in Brussel loopt, ook in Gent te kunnen organiseren.

De Stichting Prins Laurent biedt diergeneeskundige zorgen aan huisdieren van minderbedeelden in vijf dispensaria in België. Met de faculteit diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en Luik is er ook een samenwerking, waarbij de professoren diergeneeskundige verzorgingen uitvoeren om laatstejaarsstudenten te vormen.

Van vaccinaties tot castraties

Sinds 2012 organiseert de stichting in Brussel onthaal en nachtopvang in de wintermaanden voor daklozen met hun hond. "In de twee containers kunnen een 16-tal mensen met dieren eten, zich verzorgen en slapen. We hopen het ook in Gent en andere steden te kunnen doen, maar het is alleen maar voor de winterperiode", zei prins Laurent. "We hebben ondervonden dat het in gebouwen moeilijker is om die mensen op te vangen. De dieren zijn heel gehecht aan hun meester en ze bewaken hun baasjes echt."

Families met een laag inkomen en met maximum twee gezelschapsdieren kunnen terecht bij de stichting, zegt bestuurder Daniël Van Bockrijck. "We willen mensen helpen via hun dieren. Ze hebben de middelen niet om naar hun dierenarts te gaan, maar voor 10 euro voor zes maanden zorgt de stichting voor alle verzorgingen, van vaccinaties tot castraties. We zijn vooral afhankelijk van de steden die met ons samenwerken. Vrijdag hebben we spijtig genoeg ons gebouw in Antwerpen moeten sluiten omdat de kosten te hoog opliepen."

"Liever minder mensen in nood"

In Gent, waar er 46.000 huiskatten en 31.000 honden geregistreerd staan, is er een dierenkliniek van de stichting in het Vogelenzangpark. "We hebben gemerkt dat mensen uit Gent niet makkelijk naar onze campus in Merelbeke komen", stelt professor Frank Gasthuys van de faculteit Dierengeneeskunde van de UGent. "Ze laten ook operaties uitvoeren die ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren. Sommige ingrepen zijn duur en worden op afbetaling gedaan. In België hebben we geen systeem van volledige terugbetaling zoals in de humane geneeskunde. Ook een verzekering voor kleine huisdieren en paarden zoals in Scandinavië is niet ingeburgerd."

"We hebben sinds de oprichting meer dan 300.000 mensen met dieren onrechtstreeks kunnen helpen", aldus prins Laurent. "Het is voor mij een grote spijt, want we hadden veel liever dat er minder mensen in de nood waren."