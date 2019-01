“Stel niet-dringende verplaatsingen uit”: VAB vreest dat sneeuw morgen ochtend- en avondspits in de war zal sturen HR

21 januari 2019

13u01

Bron: VAB 0 Mobiliteitsorganisatie VAB raadt weggebruikers aan om morgen alle niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. “De sneeuw dreigt zowel de ochtend- als de avondspits in de war te sturen”, klinkt het in een waarschuwing. Van een officieel thuiswerkalarm, dat uitgaat van de overheid, is voorlopig geen sprake.

Het officiële thuiswerkalarm is gekoppeld aan het waarschuwingssysteem van het KMI: het treedt in werking vanaf code oranje wegens risico op gladheid (bv. door sneeuw, aanvriezende regen of rijm- en ijsplekken). Dat is nog niet het geval, maar het gaat wel sneeuwen morgen.

“De eerste lichte sneeuwval wordt rond 6uur verwacht aan de kust, om in de loop van de voormiddag richting het Oosten te trekken”, laat VAB weten. “Om 13u zal het overal in Vlaanderen sneeuwen. Over het centrum en het Oosten zal het de hele dag licht blijven sneeuwen.” Dat betekent dus gladde wegen en een onveilige situatie op de weg. “Maar ook een capaciteitsvermindering op de wegen, doordat wagens de snelheid en de tussenafstand aanpassen”, klink het.

Winterbanden

Uit een enquête van VAB over winterbanden bij 2.085 automobilisten, blijkt dat alvast 53% van de automobilisten bij sneeuw bereid is niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. “Als deze automobilisten hun verplaatsing effectief uitstellen, kan dit de moeilijke spits op de weg verlichten.”

Wie niet over winterbanden beschikt, is sneller geneigd niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. Als we kijken naar de leeftijdsgroepen, zien we dat vooral 60-plussers zonder winterbanden de verplaatsing zullen uitstellen morgen (65%).

60-plussers

Uit de enquête blijkt ook dat 35% van de automobilisten zich onveilig voelt in de auto bij sneeuwval. Ook hier zijn het vooral de 60-plussers zonder winterbanden die dat gevoel van onveiligheid ervaren.

VAB-tips geeft ook nog 6 tips mee om te rijden bij gladde wegen:

1. Zorg dat je auto in goede staat is

In de winter is het belangrijk om goed te zien en gezien te worden. Zorg ervoor dat je lichten goed werken, je ruitenwissers niet versleten zijn en je voldoende sproeivloeistof met antivries hebt. Maak je schoenen ook sneeuwvrij en zorg dat ze droog zijn, anders kunnen je voeten van de pedalen schuiven.

2. Kijk de bandenspanning na

Het is een fabel dat je tijdens de winter je bandenspanning moet verlagen. De bandenspanning moet altijd juist zijn, ook in winterse omstandigheden. De correcte spanning vind je in de zijkant van je portier of aan de binnenkant van je tankdop.

3. Pas je rijstijl aan, ook met winterbanden

Op een nat of glad wegdek duurt het langer om tot stilstand te komen, omdat de remweg langer is. Hou dus meer afstand en pas je snelheid aan. Winterbanden zorgen soms voor een vals gevoel van veiligheid. Ga dus niet anders of sneller rijden. Winterbanden geven een betere grip, maar zijn geen wondermiddel.

4. Gebruik je rem verstandig en maak geen bruuske bewegingen

Ga niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert. Laat voor de bocht je gaspedaal los, zodat je vaart mindert. Moet je een noodstop maken? Dan is het belangrijk om te weten of je wagen ABS heeft of niet. Wie geen ABS heeft, moet pompend remmen. Heb je wel ABS? Dan mag je net niet pompend remmen. Doe je dat wel, dan kan de ABS niet optimaal werken.

5. Slippen? Ontkoppelen en uitwijken!

Gaat je wagen toch aan het slippen, druk dan je koppeling in. Op die manier kan je wagen weer grip krijgen. Laat de koppeling daarna zachtjes terug los, zodat je weer controle krijgt. De natuurlijke reflex van de mens is om te kijken naar eventuele obstakels die je zou kunnen raken. Doe dat echter niet. Kijk altijd naar de plek of opening waar je naartoe wil rijden.

6. Vertrek gecontroleerd vanuit stilstand

Vanuit stilstand vertrekken op sneeuw vraagt wat techniek. Geef nooit te veel gas, want dan gaan je banden aan het slippen. Geef een beetje gas en laat de koppeling rustig los. Het kan helpen om de ESP of tractiecontrole even uit te schakelen. Die zal bij het doorslippen namelijk het vermogen doen verminderen, net op het moment dat je eigenlijk het vermogen nodig hebt. Vergeet niet om daarna de tractiecontrole meteen weer in te schakelen.

