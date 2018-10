"Steeds minder senioren krijgen autoverzekering": Kris Peeters start onderzoek JEW

01 oktober 2018

17u37

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat onderzoeken of oudere bestuurders echt te vaak geweigerd worden voor een autoverzekering op basis van hun leeftijd.

Aanleiding is een klacht van gelijkekansencentrum Unia, dat meerdere signalen heeft gekregen van onder meer het Tariferingsbureau Auto. "Pure discriminatie", aldus Unia. Alleen blijkt dat een kwart van de verkeersdoden uit 2017 afkomstig is uit de leeftijdsgroep van 65 jaar of ouder. "Ouderen rijden even goed als jongeren. De leeftijd is geen bepalende factor voor de kans op ongelukken", klinkt het bij Unia.

Risico per kilometer

Vandaag gaf Vias Institute echter mee dat 25 procent van de personen die vorig jaar omkwamen in het verkeer 65 jaar of ouder zijn. Vias berekende daarom het risico per afgelegde kilometer.



"Voor personen van 75 jaar of ouder is het risico om dodelijk gewond te raken voor alle verplaatsingsmodi groter dan het gemiddelde over alle leeftijdsgroepen heen. Bijzonder sterk verhoogd is het risico bij de oudere fietsers en oudere voetgangers. Voor autobestuurders kunnen we twee types risico onderscheiden: dat ze zelf gewond (of gedood) worden in een ongeval of dat ze bij een ongeval betrokken zijn waarbij iemand anders gewond raakt (een passagier of de tegenpartij). Oudere bestuurders hebben vooral een verhoogd risico om zelf te sterven of zwaargewond te raken bij een ongeval."

Verzekeringsberoepsvereniging Assuralia ontkent niet dat er in de sector al eens een fout gemaakt wordt bij het beheer van de contracten.

Verleden

"Maar sowieso bekijken we het geval per geval", zegt woordvoerder Wauthier Robyns. "We bekijken onder meer of iemand al een verleden heeft van meerdere ongevallen. Die kan geweigerd worden. Een oudere bestuurder die nog nooit iets heeft voorgehad, zal nooit geweigerd worden. Maar alleen in uiterste omstandigheden zou iemand zich moeten wenden tot het tariferingsbureau (enkel wie door drie verzekeraars geweigerd is, red.)."