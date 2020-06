"Standbeelden verwijderen zal racisme niet verminderen" HAA

11 juni 2020

13u33

Bron: Belga 1 Politiek "Alle standbeelden van Leopold II verwijderen, zal het racisme in ons land niet verminderen." Dat zegt Hannelore Goeman van sp.a, een dag nadat de meerderheidspartijen hun plan tegen racisme indienden in het Vlaams Parlement. Ook Groen reageert nogmaals teleurgesteld dat er geen algemene praktijktesten worden ingevoerd.

De Vlaamse meerderheidspartijen in het parlement (CD&V, N-VA en Open Vld) willen dat discriminatie in elke sector in kaart wordt gebracht. Daartoe moet er een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem komen, stelden ze gisteren in een resolutie. De linkse oppositiepartijen reageerden teleurgesteld dat er geen praktijktesten op de arbeidsmarkt en de huurmarkt in de resolutie voorkomen.

We moeten echt weg van de vrijblijvendheid An Moerenhout (Groen)

"Rekenen op zelfregulering door de betrokken sectoren is nu net wat de Vlaamse regering al jaren doet en wat niets veranderd heeft aan het racisme- en discriminatieprobleem", zegt Hannelore Goeman van sp.a. "Dat de Vlaamse regering dat probleem nu wil 'monitoren' is niets meer dan een doekje voor het bloeden.”



"We moeten verder gaan", zegt ook An Moerenhout van Groen. "Het is tijd dat Vlaanderen de aanpak van discriminatie gecoördineerd aanpakt en praktijktesten in heel Vlaanderen invoert. Praktijktesten omvatten alles: monitoren, sensibiliseren, informeren, maar als dat niet genoeg is, betekent het ook vervolging. We moeten echt weg van de vrijblijvendheid.”

Volgens Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is er echter geen verschil tussen het systeem van praktijktesten in de steden en het Vlaamse voorstel. "Staat er dat het een praktijktest is? Nee. Dat woord kan mij niet schelen. Wel de stap vooruit", stelt ze.

Het gaat volgens de politica, net als in de steden, om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, met daarna sensibilisering en begeleiding van de sector, gevolgd door een volgende meting. Daarnaast is in de resolutie opgenomen dat inspectie en parket moeten worden aangespoord om actie te nemen, besluit ze.

