“Sporten zonder telefoon of draden die in de weg zitten, héérlijk!” Onze redactrice deed de HLN fit 4 summer challenge mét de nieuwe HUAWEI GT2 smartwatch

03 juli 2020

14u00 0

Nu we langzaamaan homewear (lees: broeken met stretchband die coronakilo’s verdoezelen) inruilen voor shorts en bikini’s, is het hoog tijd om aan ons lichaam te werken. Dep die traan uit je ooghoek want je staat er niet alleen voor. Dankzij de HLN Fit 4 Summer Challenge is je lichaam na drie weken al fitter, leniger én sterker. En ook Huawei snelt je ter hulp, met de gloednieuwe smartwatch WATCH GT2 die je ondersteunt tijdens het sporten. Onze redactrice hees zichzelf in een legging en ging -vol goede moed en met een oogverblindend stukje technologie rond haar pols - aan de slag.

‘WATCH’ ME RUN

Wie snel resultaat wil boeken, die combineert de Fit 4 Summer Challenge met een cardiotraining waarmee je ook je uithoudingsvermogen verbetert. Zelf koos ik om twee keer per week een rondje buiten te lopen, omdat ik er 1) amper iets voor nodig heb en 2) altijd wel een half uur de tijd voor heb. Geen excuses dus.

WATCH GT2 blijkt een perfecte running buddy. Ik connecteer mijn - overigens très fashionable - smartwatch met de Huawei P40 Pro smartphone zodat ik al de gegevens die mijn watch bijhoudt achteraf kan aflezen in de gezondheid-app. Ik heb mijn telefoon niet nodig tijdens mijn loopje. Het horloge bevat een GPS, houdt al mijn loopgegevens bij en maakt me alert wanneer mijn hartslag de hoogte ingaat (continue) en ik me niet langer in de zone vetverbranding bevind (veel te vaak). Het verhaal doet de ronde dat dit gloednieuwe horloge al een aantal hartproblemen tijdig heeft kunnen opsporen. Of hoe levens gered kunnen worden door hippe technologie. Ik ben voorlopig al blij met een daling van mijn vetpercentage. Door het monitoren van mijn hartslag zet het horloge me aan om minder snel te gaan lopen. En dat blijkt heilzaam voor zowel mijn conditie als mijn post-coronagewicht. Achteraf kom ik te weten of mijn conditie goed is (VO2max 44 = goed), al dan niet verbeterd is (conditie dezelfde) en hoeveel hersteltijd mijn lichaam na het sporten nodig heeft (16u). Oké oké, maar wat met de muziek? - hoor ik je nu denken - daarvoor heb je toch een telefoon nodig? Nope. Via de Huawei FreeBuds 3 connecteer je niet enkel draadloos met je telefoon, maar ook met je watch. Sporten dus zonder telefoon of draden die in de weg zitten. Héérlijk. Transporteer je favoriete loopnummers van je telefoon naar je horloge (Girl on Fire - Alicia Keys. Don’t judge), steek die high tech oortjes in - no stress, ze blijven écht zitten - en trek je loopschoenen aan. In de startblokken...

CHALLENGE OF THE DAY

Na deze opwarming is het tijd om ook andere spiergroepen aan het werk te zetten. Vandaag beproeft de charmante kinesist Matthias Steenwerckx ons in de Fit 4 Summer Challenge met een korte maar iets zwaardere workout - hij heeft duidelijk de friYAY memo niet ontvangen - en focust via drie oefeningen op flexibiliteit, kracht en core. Oefeningen die je overigens makkelijk buiten in de stad of in het park kan uitvoeren.

Wat heb je nodig?

* Twee gewichtjes of twee flesjes water

* Een donker T-shirt want op een gegeven moment moet je met de buik op de grond - iets wat Matthias (vlekkeloos wit T-shirt) wellicht zelf ook even uit het oog was verloren.

* Een bank of een verhoogje

* Actietijd: 15 minuten.

* Hulpmiddelen: de Huawei P40 Pro smartphone, de WATCH GT2 en de FreeBuds 3

Ik download het filmpje op mijn Huawei P40. Dankzij het XL scherm is het makkelijk om de oefeningen duidelijk te bestuderen. Via de FreeBuds hoor ik de uitleg en via de functie noise cancelling kan ik storende achtergrondgeluiden dempen. Via het handige en minimalistische bedieningspaneel van de WATCH GT2 kies ik bij training voor ‘overige’ waarna het horloge meteen in actie schiet, en ik ook.

Opwarming: 15 seconden knieën naar omhoog, 15 seconden hielen tegen je kont. Tijdens de eerste oefening wordt de heupflexibiliteit onder handen genomen door met de benen gespreid telkens zijdelings met je knie net de grond niet te raken. Klinkt ingewikkelder dan het is (check het filmpje). Na 4 sessies van 12 buigingen met de knie, voel je het effect in je spieren, een effect dat overigens drie keer zo intens is wanneer ik ’s morgens mijn benen net wat te enthousiast uit bed wil zwieren. Stretchen blijkt geen overbodige luxe. Vervolgens is het tijd voor 3 x 8 Bulgarian split squats, die gecombineerd worden met gewichtjes tillen, telkens je weer omhoog komt. Een full body workout dus. Als laatste oefening koos Matthias voor mini burpees (4 x 12), wat verraderlijk schattig klinkt maar dat absoluut niet is. Dit is een heftige maar erg effectieve afsluiter waarbij je van ligpositie op de buik, je met je armen afduwt en vervolgens met gespreide benen omhoog springt, terwijl je je core aanspant. Op de tanden bijten! De WATCH GT2 heeft de gegevens van mijn training doorgestuurd naar mijn telefoon. De gezondheids-app van Huawei laat me na de training weten dat sporten op dit niveau ideaal is voor mijn algemene conditie en absoluut geschikt is voor mensen die weer gaan sporten. Volgens de app ben ik binnen 8u opnieuw hersteld en ready to go.

