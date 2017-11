"Spanje wil Catherine De Bolle niet als directeur van Europol" LB

17u22

Bron: El Pais 0 BELGA Commissaris-generaal van de federale politie Catherine Bolle. De Spaanse overheid steunt de Belgische kandidatuur voor de topfunctie bij Europol niet meer. Dat meldt de Spaanse krant El Pais na de ontmoeting die premier Charles Michel en zijn Spaanse ambtgenoot Mariano Rajoy vandaag hadden op de Europese top in Göteborg. Voor de functie van directeur bij de Europese politiedienst was de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle naar voren geschoven. Spanje verkiest de Tsjechische kandidaat.

De Spaanse steun aan de kandidatuur van Bolle kwam om de helling te staan na de diplomatieke relletjes tussen Madrid en Brussel naar aanleiding van de Catalaanse crisis. Op de Europese top in Göteborg praatten Michel en Rajoy over de kwestie, en op de twintig minuten dat hun onderhoud duurde, hadden ze het ook over de toekomst van Europa en over de Europese agentschappen in Londen die een nieuwe thuis moeten krijgen in Europa.

Volgens El Pais steunt Spanje na de ontmoeting nog steeds de Tsjechische kandidaat Oldrich Martinu.

Op basis van bronnen binnen de Spaanse overheid stelt El Pais dat Michel en Rajoy het niet over de Catalaanse crisis hebben gehad. "Ten eerste omwille van de scheiding der machten en ten tweede omdat er een permanent diplomatiek kanaal bestaat om de kwestie te bespreke", zei ook Michel

Onlangs raakte bekend dat De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, een van de laatste drie kandidaten is om de nieuwe directeur van Europol te worden. De derde kandidaat is de Nederlander Wil van Gemert.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken nemen begin volgende maand de beslissing. Het mandaat van de huidige Europol-directeur, de Brit Rob Wainwright, loopt af in januari 2018.