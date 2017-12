"Sp.a heeft geen alternatief verhaal" Na de slechte peilingen: voormalig voorzitter Bruno Tobback (sp.a) daagt zijn partij uit Jonas Muylaert en Ann De Boeck

09u00

Bron: De Morgen 0 Photo News Oud-voorzitter van sp.a Bruno Tobback vindt dat de partij moet wakkergeschud worden. "We missen een alternatief", klinkt het zaterdag in een interview in De Morgen.

Op de vraag waarom de sp.a op een bodemkoers zit, antwoordt Tobback dat het niet aan zijn opvolger ligt, maar dat de socialisten het "twintig jaar te gemakkelijk" hebben gehad. "Na de deelname aan enkele moeilijke regeringen zit er sleet op onze partij. Maar het grootste probleem is dat sp.a op dit moment nog geen tegenverhaal klaar heeft voor de kiezer. We missen een alternatief."

Wat Tobback betreft heeft de partij met de pensioenen een goed verhaal. "We gaan al veel te lang mee in het beeld dat de vergrijzing en de pensioenen niet betaalbaar zijn. Terwijl we perfect weten hoeveel de pensioenen gaan kosten: 2,3 procent van het bnp tegen 2040. Dat is minder dan de belastingverlaging van Gwendolyn Rutten", zegt de oud-voozitter, die verwijst naar het alternatief belastingsplan dat de Open Vld-voorzitster voorstelde.

Hoewel Tobback naar eigen zeggen stemde voor de decumul bij sp.a en strenge ethische regels, valt daar volgens hem geen verhaal aan op te hangen.

LEES HIERONDER HET VOLLEDIGE INTERVIEW MET TOBBACK IN ONZE PLUSZONE EXCLUSIEF VOOR ABONNEES. GEEN ABONNEE? PROEF NU VIER WEKEN GRATIS.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee