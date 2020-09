“Sowieso een blaam voor België”: parlement Slovakije vraagt dat Europese Commissie dood van Chovanec onderzoekt mvdb

03 september 2020

07u55

Slovakije heeft onvoldoende vertrouwen in het Belgisch onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec en wil dat de Europese Commissie de zaken gaat bekijken. Het parlement in hoofdstad Bratislava keurde woensdag hierover een resolutie goed. "Sowieso een blaam voor ons land", reageert UGent-professor Hendrik Vos.



In het Centraal-Europese land is de zaak-Chovanec al weken voorpaginanieuws. Het ongenoegen over de dood van de bouwondernemer (38) na een harde aanpak door de politie in Charleroi twee jaar geleden is erg groot. Het Slovaakse parlement debatteerde gisteren over de zaak. De tekst voor de resolutie was ingediend door de oppositie, maar kreeg de steun van alle parlementsleden.

Slovakije wil dat de Europese Commissie de zaken gaat bekijken en het onderzoek niet overlaat aan de Belgische gerechtelijke instanties. Huidig Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders wordt daartoe aangespoord. Reynders was in 2018 ten tijde van het overlijden van Chovanec minister van Buitenlandse Zaken en dus verantwoordelijk voor de relaties met Slovakije. Reynders verklaart dat lidstaten zelf gerechtelijke onderzoeken moeten voeren.

“Op zich is het niet onlogisch dat een dergelijke resolutie wordt gestemd”, reageert professor Hendrik Vos. “Er kan aan Europa gevraagd worden om het principe van de rechtsstaat te onderzoeken. Er zijn fundamentele waarden waaraan een lidstaat van de EU moet voldoen, zoals respect voor de rechtsstaat, en als die geschonden worden, kunnen er politieke sancties volgen”, aldus Vos, die niet verwacht dat dat het geval zal zijn voor ons land. “Tegen Polen en Hongarije lopen er bijvoorbeeld ook procedures. Dus het is sowieso wel een blaam voor ons land”, klinkt het nog.

“Hoogste normen van onze rechtstaat”

Een brief die premier Sophie Wilmès (MR) naar haar Slovaakse ambtsgenoot Igor Matovic stuurde, is door die laatste eveneens gisteren op Facebook geplaatst. Matovic had Wilmès om uitleg gevraagd, nadat vorige maand beelden van de politie-interventie en de reanimatie in de media waren opgedoken. “De recente beelden over het lot van de Slovaakse burger Jozef Chovanec hebben ons diep geschokt”, schrijft Wilmès. “Ze vragen om een grondig onderzoek naar wat gebeurd is en onder welke omstandigheden. Een gedegen onderzoek naar de omstandigheden van zijn overlijden is daarom opgestart. We wachten de resultaten van het onderzoek af, dat gevoerd zal worden volgens de hoogste normen van onze rechtstaat.”

In de brief drukt Wilmès haar diepste medeleven uit met de nabestaanden. Ze benadrukt ook nog de goeie banden tussen ons land en Slovakije.

Lees ook: Parket-generaal Bergen: “Op dit ogenblik geen bewijs dat politieoptreden oorzaak is van dood Chovanec”



