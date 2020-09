Exclusief voor abonnees “Solden in het rusthuis zullen snel voorbij zijn” Eenmaal de leegstand voorbij is, verwachten experts dat prijzen weer zullen stijgen Brecht Herman

15 september 2020

17u26 0 De kortingen op rusthuiskamers zijn van korte duur. Volgens experts zullen de prijzen zich op termijn herstellen en weer zachtjes verder stijgen, zoals ze al decennialang doen.

Een gratis proefperiode van veertien dagen of een sterk verlaagd tarief voor het leven: in onze krant kon u vandaag lezen dat er koopjes in woonzorgcentra te doen zijn. “Maar die solden zullen snel weer voorbij zijn”, zegt Dominique Verté, professor sociale gerontologie aan de VUB. “De kostprijs die wordt aangerekend is de reële kostprijs, daar zit niet veel rek op. Nu zetten sommige rusthuizen de prijs tijdelijk lager uit economische noodzaak, omdat er een probleem van leegstand is.”

