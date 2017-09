"Soedanees identificatieteam bestaat volledig uit geheim agenten" STEVEN SWINNEN EN DIETER DUJARDIN

05u00 2 Photo News In het Maximiliaanpark is het tegenwoordig weer heel rustig. De voorbije weken zijn daar meer dan honderd Soedanezen opgepakt. De gecontesteerde Soedanese overheidsmissie die vorige week in ons land is neergestreken om vluchtelingen te identificeren, bestaat volledig uit geheim agenten. Dat zegt een voormalige medewerker van de Soedanese geheime dienst.

Onze getuige, die vorig jaar asiel kreeg in België, heeft de vijf deelnemers aan de overheidsmissie geïdentificeerd met behulp van bevriende ex-collega's bij de inlichtingendiensten in zijn thuisland. "Drie van hen zijn geheim agenten uit Soedan, de twee overige werken hier in België op de ambassade - maar ook zij zijn lid van de NISS, net als de ambassadeur zelf. Dat hij en zijn team zich nu met de zaken mogen bemoeien, is slecht nieuws. Want het zijn precies dát soort mensen voor wie velen van ons de vlucht namen. Wie terug naar Soedan moet, staat er slecht voor. Politieke tegenstanders en leden van stammen die door president al-Bashir geviseerd worden, zullen door die geheim agenten als criminelen of spionnen bestempeld worden. Zodra ze 'thuis' zijn, wacht de martelkamer."



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt niet dat dit zijn argumentatie ondergraaft. "Personen die vrezen dat ze gevaar lopen, kunnen op elk moment asiel aanvragen", zegt zijn woordvoerster. "Ook als ze al in een gesloten centrum zitten, ook als ze al geïdentificeerd zijn door het team." (SSB/DDW)



