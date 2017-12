"So what? Ik verdien 20.000 euro per maand". Jaar rijverbod voor 'grootverdiener' die zigzagt in file Deze week in de politierechtbank EB

Zo waren in Hasselt niet minder dan 150 mensen gedagvaard nadat ze in juni geflitst werden aan de wegenwerken op de E314 in Lummen. Een jonge truckster zag haar toekomst aan diggelen geslagen nadat ze verantwoordelijk werd gesteld voor een dodelijk ongeval op de E40. En dan was er nog de man die zich ongenaakbaar achtte omdat hij, naar zijn zeggen, 20.000 euro per maand verdient.

Geert De Rycke Politierechter Peter D'Hondt sprak 'een mooie straf uit' voor de 'grootverdiener'.

Jaar rijverbod voor 'grootverdiener' die zigzagt in file

Een bestuurder die op de E17 in Wetteren tussen de file laveerde, is bij verstek veroordeeld. De politierechter in Dendermonde legde hem een boete van 3.000 euro en een jaar rijverbod op. Bovendien moet hij opnieuw slagen in alle examens.

De man zigzagde tussen de wagens en reed ook op de pechstrook. Toen de politie hem staande hield, zei hij dat hij er zich niks van aantrok omdat hij toch 20.000 euro verdiende per maand.

"Als het hem toch niets uitmaakt, zullen we hem een mooie straf opleggen", zei politierechter D'hondt. De man moet zich ook bij een dokter aanbieden om te kijken of hij nog rijgeschikt is. De uitspraak daarover volgt in maart volgend jaar. (KBD)

Benny Proot

Truckster (25) verantwoordelijk gesteld voor dodelijk ongeval E40

Een 25-jarige vrouw uit Izegem is volledig verantwoordelijk gesteld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de E40 in Westkerke op 25 augustus vorig jaar.

Sharon D., een vrachtwagenchauffeur, was die bewuste dag op baan met haar truck toen ze geconfronteerd werd met een file die ontstaan was door werkzaamheden in de grasberm. Ze merkte de file te laat op en reed achteraan in op de wagen van een gezin uit het Waalse Ecaussinnes. Een 41-jarige man overleefde de zware klap niet. "Een fataal moment van onoplettendheid lag aan de oorzaak", oordeelt de politierechter nu.

Het zware ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder. Tijdens de bloedhete dag was de snelweg bijna de ganse dag afgesloten. De materiële schade was enorm. Er vielen naast het dodelijk slachtoffer nog vijf zwaargewonden. D. kwam gisterenochtend persoonlijk afgezakt naar de rechtbank om haar straf te aanhoren. De vrouw deed dat op krukken omdat ze zelf zwaar gewond raakte aan de benen bij het ongeval. Na zestien operaties en een bottransplantatie kan ze nog steeds niet werken. Haar droom om vrachtwagenchauffeur te worden is waarschijnlijk voorgoed voorbij.

"De rechtbank begrijpt dat het ongeval ook voor de beklaagde grote gevolgen heeft. Toch kan ik niet ingaan op de vraag van opschorting. De straf moet haar aanzetten om in de toekomst nog voorzichtiger te zijn in het verkeer", sprak de rechter. De vrouw kreeg uiteindelijk een rijverbod van zes maanden, een effectieve geldboete van 1.500 euro en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. D. was duidelijk aangedaan door de straf en verliet in de tranen de rechtszaal.

BELGAONTHESPOT De 37-jarige Stijn Vranken uit As was een van de snelheidsovertreders op de E314 in Lummen.

Genekt door 'flitspaal van de schande'

Een onwaarschijnlijke drukte, deze week in de politierechtbank van Hasselt. Maar liefst 150 personen waren gedagvaard nadat ze in het tweede deel van juni 2017 's avonds of 's nachts geflitst werden aan de wegenwerken op de E314 in Lummen. "Pure onzin, ik had de baan voor mij alleen en de werken lagen stil", reageert één van de geflitsten Stijn Martens (37) uit As.

De flitspaal werd geplaatst op de E314 in de richting van Houthalen-Helchteren, waar er te Lummen gewerkt werd aan de weg. Net voor de versmalling stond de 'grijze bak' opgesteld. Officieel mocht je er als chauffeur slechts zeventig kilometer per uur rijden.

"De meesten zijn 's nachts geflitst en dan lagen de werken stil en was er amper verkeer. Iedereen rijdt daar dus vlotjes sneller dan honderd kilometer per uur zonder ook maar enigszins voor gevaar te zorgen. Men heeft dit gewoon gebruikt om de staatskas te vullen", foetert één van de advocaten. Anderen spreken dan weer van "de flitspaal van de schande".

Personen die sneller dan 110 kilometer per uur reden werden gedagvaard. In totaal waren ze dus met 150 en allemaal riskeren ze een week tot twee weken rijverbod, kosten die oplopen tot 700 euro en een vermelding op hun strafblad. Wie dat vraagt, kan het rijverbod wel enkel in het weekend krijgen. Ook personen die minder snel dan 110 kilometer per uur reden, maar dus nog steeds de 70 kilometer per uur overschreden, werden beboet. Aan hen werd een minnelijke schikking voorgesteld. Die ligt rond de 100 euro.

Stijn Martens vond de dagvaarding zo absurd dat hij er bijna mee kon lachen. "Ik kwam op 19 juni terug van een klant en het was half één 's nachts. Zelf had ik de volledige twee rijvakken ter beschikking en plots werd ik geflitst. Niemand die zag aankomen dat ze daar buiten de werktijden nog zouden flitsen." Een andere vrouw (24) had zelfs twee keer prijs. Op 15 juni reed ze 's avonds 119 km/uur, op 29 juni reed ze 123 km/uur.

Politierechter Paul Geukens noemde de cijfers zelf ook hallucinant. "Die flitspalen brengen hun geld inderdaad wel op. Ik begrijp dat mensen wezen op het feit dat er amper verkeer was of dat ze op cruise control reden, maar de wet is nu eenmaal de wet. Die borden staan daar en dan moeten mensen zich daaraan houden. Of dat nu 's nachts is, of overdag wanneer de werken wel bezig zijn. Bovendien stonden er voor de flitscamera al drie borden die waarschuwden dat de snelheid van 120 naar 70 km/uur moest zakken. 95 procent van wie moest verschijnen, had een blanco strafblad. Deze veroordeling komt daar sowieso op en als ze binnen drie jaar weer voor de politierechtbank moeten verschijnen, kost hen dat automatisch drie maanden hun rijbewijs."

De snelste chauffeur reed zelfs 163 kilometer per uur toen hij geflitst werd. Hij mag zich nu al opmaken voor een rijverbod van enkele maanden.

Op 3 januari kennen de geflitsten officieel hun straf, maar daarmee is het verhaal niet ten einde. Er volgen de komende maanden nog zittingen omtrent flitspalen bij onder meer de werken tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. "Daar zijn ook een groot aantal personen geflitst", voorspelt Geukens. (BVDH)

