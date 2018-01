"Snelrecht binnen de week": wetsvoorstel van Open VLD ARA

24 januari 2018

06u20 0 Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu heeft een wetsvoorstel ingediend om het snelrecht te versnellen. "Relschoppers moeten binnen de 4 tot 7 dagen voor de rechter komen."

Volgens het huidige snelrecht moet je binnen de twee maanden na je misdrijf voor de rechtbank verschijnen. Maximaal twee maanden later krijg je dan je straf. "Maar je moet hen binnen de week berechten, zoals ten tijde van het EK voetbal in 2000", stelt Lahaye-Battheu. Zij wil de maatregel - die na afloop vernietigd werd - nu herstellen. Eerder riep ook Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) daar al toe op.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt intussen zelf aan een hervorming van het snelrecht. Alleen vraagt hij zich bij het liberale voorstel wel af of 7 dagen een haalbare termijn is, met het oog op de rechten van de verdediging. Ook de Vlaamse Orde van Balies vreest daarvoor. "Het is een terechte vraag van de samenleving om relschoppers sneller te berechten, maar ook iemand die maar een kleine misdaad heeft begaan, heeft recht op een eerlijk proces. En hoe sneller het moet gaan, hoe minder dat gewaarborgd is." (ARA)