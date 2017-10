"Smakeloos": Zwevezele kan niet lachen met reclamespot varkensvlees Sam Vanacker

17u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën/Photo News Het West-Vlaamse dorp Zwevezele speelt een wel erg prominente rol in de recentste nationale radiospot van supermarktketen Lidl. In de reclamespot, die over een kwaliteitslabel voor varkensvlees gaat, is vreemd genoeg te horen hoe de sprekers het over een citytrip naar Zwevezele hebben omdat daar veel varkens zitten. Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) ziet de humor er niet van in.

"Nogal onnozel", aldus burgemeester Hendrik Verkest. "Ik heb geen flauw idee waarom ze bij Lidl voor Zwevezele gekozen hebben. Zeker aangezien ze hun Lidl-vestiging er in 2013 gesloten hebben. Op het randje van het smakeloze af, als je het mij vraagt."

Isabel Colbrandt, communicatieverantwoordelijke van Lidl, laat weten dat vooral de klank van 'Zwevezele' een doorslaggevende rol heeft gespeeld. "Enerzijds klinkt het West-Vlaamse dialect nu eenmaal erg charmant, maar 'Zwevezele' is ook gewoon een heel tof woord. Bovendien zijn er veel varkenskwekers in die regio. Het plaatje klopte gewoon."



Je kan het spotje beluisteren in onderstaande video.