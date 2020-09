"Slovaakse burgers hopen dat waarheid zaak-Chovanec wordt blootgelegd” NLA

23 september 2020

16u57

Bron: Belga 2 De Slovaakse burgers verwachten dat de hele waarheid wordt blootgelegd in de zaak-Chovanec. Dat heeft Peter Kormúth, ambassadeur van Slovakije in België, vandaag gezegd tijdens een hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken.

"We hebben tot nog toe geen concrete resultaten gezien in het onderzoek van de Belgische autoriteiten naar de dood van Chovanec", zo zei Kormúth.

Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. De beelden van de interventie, die eind vorige maand in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging, ook in Slovakije. “Wij verwachten transparantie van de Belgische autoriteiten. De Slovaakse burgers verwachten dat de hele waarheid wordt blootgelegd in deze zaak. We hopen, samen met de familie van Jozef Chovanec, op een eerlijk onderzoek. Wij hebben als ambassade alles gedaan wat we konden. Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons altijd verzekerd dat dit dossier alle aandacht zou krijgen. De manier waarop dit onderzoek afgehandeld wordt, zal de perceptie van de rechtsstaat in België en in Europa beïnvloeden.”

Scheiding der machten

Kormúth benadrukte dat Slovakije de scheiding der machten eerbiedigt. "Wij hebben niet aan het Slovaakse parlement gevraagd een resolutie goed te keuren. De videobeelden hebben de aandacht van het Slovaakse volk gewekt. Eerder werd steeds gezegd dat de injectie die Chovanec kreeg, geleid heeft tot een hartinfarct. Ik kreeg bij het bekijken van de beelden het gevoel dat ik 80 jaar terugkeerde in de tijd. De Hitlergroet is strafbaar in Slovakije.”

De ambassadeur zei nog dat de aanstelling van Slovaakse experts het onderzoek zou kunnen vooruithelpen.

Annick Van Calster, directeur-generaal van de Directie Generaal Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, deed een tijdslijn uit de doeken over de politieke stappen die ondernomen zijn. Ze benadrukte dat de Belgische autoriteiten altijd informatie hebben doorgespeeld aan de Slovaakse autoriteiten. "Op die manier hebben we altijd geprobeerd om de bilaterale relaties goed te onderhouden".

Doorgeefluik

Van Calster liet ook weten dat de FOD Buitenlandse Zaken vooral als doorgeefluik werkt in dergelijke zaken, "met respect voor de scheiding der machten. Wij zijn boodschappers. Onze hefbomen zijn dus beperkt. Maar wij hopen dat het feit dat wij de aandacht vestigen op dergelijke zaken, leidt tot een verdere afhandeling van de zaken.”

Marc Dejongh, verbindingsofficier bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, werd ook gehoord. Hij benadrukte dat hij de zaak van in het begin ernstig genomen heeft, maar hij ging er naar eigen zeggen van uit dat alle betrokken diensten ermee bezig waren.

