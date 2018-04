'Slechtste buren van het land' verzetten zich tegen internering en gaan in cassatie FT

14 april 2018

11u18

Bron: Eigen berichtgeving & Het Nieuwsblad 0 De ‘slechtste buren van het land’, de broer en zus uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels die al een halve eeuw hun buren terroriseren met scheldpartijen en dreigende zinnebeelden, verzetten zich tegen hun internering. Ze stappen naar het Hof van Cassatie. De buurt is dus nog altijd niet verlost van haar kwelduivels.

De gerechtspsychiater stelde een geestesstoornis vast bij de twee bewoners van de Dorpsstraat. Het is een verklaring voor de scheldtirades en het glas dat over de tuinmuren gegooid werd. Na een lang gerechtelijk proces werd in februari beslist de broer en zus te interneren, maar daar leggen de twee zich niet bij neer. Luc en Laurette kregen even de bedenktijd om naar het Hof van Cassatie te trekken en doet dat nu ook.

De buurt was in februari nog opgelucht dat er een oplossing in zicht was. "De kinderen zullen weer vrij buiten kunnen spelen zonder dat ze constant uitgescholden worden", klonk het na de rechtszaak bij een van hen. “Het is bijna niet te vatten dat er pas na bijna vijftig jaar ellende een einde aan komt. Ze zitten ons dagenlang te bedreigen. Vanuit hun venster toonden broer en zus hoe ze ons de keel wilden oversnijden.”

In 2011 al verschenen de twee voor de rechter die ze toen veroordeelde. Al maakte dat weinig indruk. In 2016 volgde een nieuwe veroordeling en kregen Luc en Laurette elk een jaar cel waarvan de helft met uitstel. Uiteindelijk werd beroep aangetekend. Hun internering wordt niet uitgevoerd zolang ze in cassatieberoep zijn. En dus is de Dorpsstraat nog altijd niet verlost van de kwelduivels.