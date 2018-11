"Slechtste buren van het land" krijgen nieuw proces in Brussel en drijven pesterijen nog wat op TMA

22 november 2018

11u37

Bron: Belga 0 Twee zestigers uit de Dorpsstraat in het West-Vlaamse Sint-Michiels worden voorlopig niet geïnterneerd. De twee terroriseren al jaren hun buurt en dat leverde hen de bijnaam van "slechtste buren van het land" op. Het hof van beroep in Gent beval hun internering, maar het Hof van Cassatie verbrak het arrest waardoor het proces tegen Laurette en Luc De Vos in Brussel moet worden hernomen.

In de Dorpsstraat in Sint-Michiels bij Brugge woedt al jaren een hevige burenruzie. Boosdoeners zijn Luc De Vos (65) en zijn zus Laurette (67), die er een waar genoegen in scheppen om op muren te kloppen, glas over de tuinmuur te gooien of iedereen die aan hun deur passeert uit te schelden voor "hoer", "krapuul" of "klootzak".

Het bezorgde hen de weinig benijdenswaardige titel "slechtste buren van het land".

Omdat talloze interventies van de politie niets uithaalden, trokken de moegetergde buren naar de rechter. Zowel in 2003 en 2011 volgden veroordelingen voor Luc en Laurette, maar die maakten weinig indruk want er kwam nog een derde proces, waarop de rechter hen veroordeelde tot elk een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De twee tekenden echter beroep aan waardoor het proces werd overgedaan in Gent.

Psychiatrische doorlichting

Het hof van beroep beval in april vorig jaar een nieuw politieonderzoek en een psychiatrische doorlichting van de broer en de zus. De psychiater kwam tot de conclusie dat de twee moeten geïnterneerd worden. Volgens hun eigen tegenexpertise hoefde dat echter niet. Hun advocaat vroeg daarom de aanstelling van een college van deskundigen om hen opnieuw te onderzoeken. Daarop ging het hof niet in. Het oordeelde in februari dit jaar dat er geen redenen zijn om bijkomend advies te vragen en dat er aan alle vereisten - onder meer het gevaar om nieuwe feiten te plegen - voor een internering zijn voldaan.

De twee lieten het er niet bij en tekenden cassatieberoep aan. Dit najaar gaf het Hof van Cassatie hen gelijk en verbrak het arrest dat de internering beval. Hierdoor moet het volledige proces worden hernomen. Deze keer zal dat in Brussel plaatsvinden. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar de komende maanden en wellicht zelfs veel langer kunnen de broer en de zus gewoon samen met hun hoogbejaarde moeder in hun huis in de Dorpsstraat blijven wonen. De pesterijen houden inmiddels aan.