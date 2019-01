“Slapende” vrouw op vlucht naar Brussel blijkt overleden te zijn: parket opent onderzoek kg

30 januari 2019

15u33

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend naar het overlijden van een 45-jarige Griekse vrouw. De vrouw stierf gisterennamiddag op een lijnvlucht vanuit Athene naar Brussels Airport. Dat melden Het Nieuwsblad en La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het parket. Er zijn niet meteen aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel zou zijn maar het parket laat een autopsie uitvoeren om de juiste doodsoorzaak te achterhalen.

De vrouw had gisteren vanuit Athene het vliegtuig genomen naar Brussel, samen met haar echtgenoot. Tijdens de vlucht leek ze te slapen, maar bij aankomst op Brussels Airport werd ze niet meer wakker: ze bleek onverwacht overleden te zijn. Het parket stuurde een wetsdokter en het gerechtelijk labo ter plaatse voor een eerste onderzoek. Daarbij konden geen uitwendige sporen van geweld worden vastgesteld op het lichaam.

Autopsie

"Tijdens de vlucht was er ook niets opmerkelijks gebeurd", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer hebben we een autopsie bevolen, om zekerheid te krijgen over de doodsoorzaak.”



Die autopsie zou morgen worden uitgevoerd.