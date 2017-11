"Slachtoffers moeten Dutroux vergeven": oud-rechter wekt woede op bij nabestaanden Frans Boogaard

13u33

Bron: Sudpresse 3 anp Marc Dutroux op archiefbeeld Een Belgische oud-rechter heeft grote woede opgewekt met zijn oproep aan de slachtoffers van Marc Dutroux om de kindermoordenaar te vergeven. De oproep komt van Christian Panier, die eerder Dutroux’ ex-vrouw en medeplichtige Michelle Martin onderdak bood.

Martin is al enkele jaren gecontroleerd op vrije voeten; Dutroux zit in principe

levenslang. Maar volgens Panier (66), vandaag in de Waalse kranten van

Sudpresse, moeten "de slachtoffers uit hun rol van slachtoffer treden en blijk geven van veerkracht". Dutroux werd in 1996 opgepakt en in 2004 veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord. Van zijn zes slachtoffertjes konden er maar twee levend uit zijn keldergevangenis worden bevrijd.



Panier, die zijn oproep deed op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, houdt zich sinds zijn pensionering bezig met de begeleide terugkeer van gevangenen naar de maatschappij, maar de manier waarop hij dat streven vandaag vormgeeft, wordt door nogal wat Belgen gezien als een provocatie. Ook door Jean-Denis Lejeune, de vader van Dutroux-slachtoffertje Julie (8), juni 1995 in de buurt van Luik ontvoerd en ruim een jaar later dood teruggevonden in de tuin van een van zijn woningen in Sars-la-Buissière. "Hij zoekt alleen maar aandacht. Laat hij zich met zijn eigen zaken bezighouden en ons met rust laten", aldus Lejeune vanmorgen in het RTBf-praatprogramma C’est vous qui le dites. "Vergeven is voor ons onmogelijk. Ik heb dat Martin ooit recht in haar gezicht gezegd."

Deze man is een multirecidivist. Eenmaal vrij is er een grote kans dat hij herbegint. Rechters die hem vrijlaten, nemen een enorme verantwoordelijkheid Jean-Denis Lejeune, vader slachtoffer Julie (8)

Waanzin

Volgens Lejeune speelt Panier met zijn provocerende opmerkingen de nieuwe advocaat van Dutroux, Bruno Dayez, in de kaart. Die zoekt mogelijkheden Dutroux alsnog vrij te krijgen. Lejeune vindt dat waanzin. "Deze man is een multirecidivist. Eenmaal vrij is er een grote kans dat hij herbegint. Rechters die hem vrijlaten, nemen een enorme verantwoordelijkheid."



Lejeune had veel gewone luisteraars aan zijn kant. "Een monster vergeef je niet", klonk het. En: "De ouders van de vermoorde kinderen zijn mentaal dood. Hoe moeten die vergeven?" En nog een ander: "Geen genade voor Dutroux, de man die zijn slachtoffers levend begroef."

epa Marc Dutroux tijdens zijn proces in 2004