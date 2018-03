"Slachthuis Veviba verkocht gewoon vlees als biovlees"

Redactie

15 maart 2018

Bron: VRT

Het in opspraak gekomen slachthuis Veviba zou gewoon vlees verkocht hebben als biovlees. Dat staat in een nota van het parket van Luxemburg, die justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft voorgelezen in de Kamercommissie Justitie.