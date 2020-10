Exclusief voor abonnees

“Situatie in Brussel is vergelijkbaar met die in Parijs, waar cafés twee weken dicht moeten”

Viroloog Marc Van Ranst en vaccinoloog Pierre Van Damme over extra maatregelen

Luc Beernaert

05 oktober 2020

15u01

6

Gisteren riep kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), bezorgd om de coronacijfers, op het aantal nauwe contacten buiten het gezin te beperken. Volgens viroloog Marc Van Ranst, die weer deel uitmaakt van adviesorgaan Celeval, dringen extra maatregelen zich op. “De situatie in Brussel is vergelijkbaar met die in Parijs, waar cafés en bars de komende twee weken dicht moeten.”