"Situatie aan Noordstation is moeilijk, maar migranten worden dan ook totaal aan hun lot overgelaten door de federale regering” ADN

21 november 2018

15u40

Bron: Belga 0 Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) hebben Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) en De Lijn via een brief van antwoord gediend op de dreigementen om de bushalte aan het Noordstation te verplaatsen. In de brief, die Belga kon inkijken, stellen Vervoort en Smet duidelijk dat "de situatie in en rond het Noordstation door het falen van de federale regering moeilijk is".

De Lijn dreigde ermee vanaf 23 november haar bussen andere begin- en eindhaltes te geven als het Brussels Gewest de overlast aan het station niet aanpakt.

In hun antwoord herinneren de Brusselse regeringsleiders beide partijen er nog eens aan dat de veiligheid in en rondom treinstations de bevoegdheid is van de federale spoorwegpolitie, en dus onder de bevoegdheid valt van de federale minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De migrantenstroom valt dan weer onder de bevoegdheid van federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).



"Deze migranten zijn totaal aan hun lot overgelaten door de federale overheid", schrijven Vervoort en Smet. "Het Brussels Gewest doet al meer dan haar deel om op een menselijke manier een beleid te voeren, via enerzijds de begeleiding en de huisvesting die ze aanbiedt aan migranten, en anderzijds via het werk van de politiezones waar nodig."

“Allesbehalve constructief”

Voogdijminister van De Lijn Ben Weyts had de intenties om weg te trekken uit het Noordstation eerst in de media verkondigd, want de briefwisseling kwam pas twee dagen later aan bij minister-president Vervoort en minister Smet.

"Laat ons toe deze werkwijze hoogst merkwaardig te vinden en allesbehalve constructief", schrijven de twee sociaaldemocraten. "De vraag naar een gecoördineerde aanpak wordt niet via de media gelanceerd, en al zeker niet met dreigementen. De mensen die het netwerk van De Lijn gebruiken om naar Brussel te komen werken of om Brussel te bezoeken, zijn niet geïnteresseerd in spierballengerol, afleidingsmanoeuvres en schijngevechten. Zij willen ministers die hun verantwoordelijkheden opnemen en samenwerken.”

Op een renovatieproject voor het busstation van De Lijn in Brussel-Noord blijft het intussen wachten, maar dat is niet de oplossing. "Het mengen van beide dossiers is intellectueel onjuist", vinden Vervoort en Smet.