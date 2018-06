#sheisequal: België wil 500 miljoen euro ophalen voor vrouwenrechten kv

05 juni 2018

19u12

Bron: Belga 0 De internationale campagne #sheisequal werd vandaag mee gelanceerd door vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. De campagne wil 500 miljoen euro inzamelen om het leven van 20 miljoen meisjes en vrouwen te verbeteren. Global Citizen, een internationale ngo, voert de campagne met steun van België en Luxemburg, de Bill & Melinda Gates Foundation en Procter & Gamble.

De Croo beloofde vandaag al 3 miljoen euro. De lancering past in de Europese Ontwikkelingsdagen die vandaag en morgen plaatsvinden in Brussel. De rechten van meisjes en vrouwen stonden centraal.

Al aan het begin van zijn ambtstermijn kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij alle financiële steun stopzette aan buitenlandse organisaties die zich in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning. Samen met zijn toenmalige Nederlandse collega Lilianne Ploumen zette De Croo toen zijn schouders onder She Decides, een beweging die inzet op meer middelen voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen. Tot vandaag werd al meer dan 450 miljoen euro opgehaald.

De Croo zegt nu dat hij op die aanpak wil verder bouwen, en tegelijk de focus verbreden. "We gaan nu ook inzetten op de economische empowerment van vrouwen, het aanpakken van genderdiscriminatie in de wet en het verbeteren van de toegang tot onderwijs voor meisjes, " aldus de vicepremier.

De al toegezegde Belgische steun gaat naar een gezamenlijk programma van het VN-bevolkingsfonds UNFPA en de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef, en naar UNFPA Supplies. Het gezamenlijk programma is actief op het thema kindhuwelijken in onder meer Burkina Faso, Niger en Oeganda. UNFPA Supplies is de grootste verdeler van voorbehoedsmiddelen wereldwijd, en zal met de Belgische steun contraceptiva kunnen aankopen en verspreiden.

De campagne zal zes maanden lopen, en wordt in december afgesloten in Johannesburg met een benefietconcert.