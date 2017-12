'Seksueel roofdier' uit Mortsel veroordeeld tot acht jaar cel EB

17u23

Bron: Belga 0 belga - rv Het Antwerpse justitiepaleis. Inzet: Abdelhak 'Abdel' E.A. (26). De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdelhak 'Abdel' E.A. (26) uit Mortsel veroordeeld tot acht jaar cel en een terbeschikkingstelling van nog eens zeven jaar voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Volgens de rechtbank was hij als een "seksueel roofdier" op zoek gegaan naar jonge vrouwen. De politie kwam hem op het spoor door een achtergelaten bril op de plaats van de feiten.

Abdelhak E.A. sloeg een eerste maal toe in de nacht van 21 april 2017. Hij volgde een 23-jarige vrouw naar haar ouderlijke woning in Wilrijk. Nog voor ze de deur kon openen, trok hij haar bij de haren de voortuin in. Hij ging op haar zitten en trok haar onderbroek naar beneden. Het slachtoffer verzette zich hevig en kon hem een trap in de maag geven. De beklaagde hield het voor bekeken en vluchtte weg met haar handtas. Haar portefeuille werd later teruggevonden in de Drabstraat in Mortsel.

Bril in voortuin

De politie trof in de voortuin een bril aan, die de dader wellicht verloren was. De bril werd door een specifieke keten verkocht. Agenten deden daarop navraag in de filialen rond de vindplaats van de portefeuille. In de dichtstbijzijnde winkel bleek slechts één exemplaar van die bril verkocht te zijn, met name aan Abdelhak E.A. Zijn DNA werd op het montuur en op de kledij van het slachtoffer aangetroffen.

Hij had intussen nog een tweede slachtoffer gemaakt in Hove, waar hij op 25 mei 2017 een 22-jarige vrouw van haar fiets had gesleurd in de buurt van het jeugdhuis. Hij had haar brutaal verkracht, waarna hij er met haar fiets vandoor was gegaan. Zijn eigen fiets had hij achtergelaten, met zijn vingerafdruk op. Ondanks alle bewijzen tegen hem, bleef hij ontkennen.

"Het is duidelijk dat beklaagde als een seksueel roofdier op de loer ligt om op een geschikt moment te kunnen toeslaan en daarbij geen enkel oog heeft voor de ernstige en traumatiserende gevolgen voor zijn slachtoffers", oordeelde de rechtbank.