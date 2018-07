"Schrik van het Schipperskwartier" krijgt zes jaar cel ADN

31 juli 2018

10u35

Bron: Belga 0 In Antwerpen is de Nederlander Hakan A. (33) vandaag veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar. De man stond terecht voor de verkrachting van een prostituee en het beroven van een andere prostituee.

Hakan A. had op 11 februari een bezoek gebracht aan een prostituee. Toen die probeerde een prijs overeen te komen, zou hij gezegd hebben: "Ik betaal niet, vrouwen betalen mij." Daarop gooide hij het slachtoffer op bed en verkrachtte hij haar. Toen zij probeerde haar gsm te grijpen, gooide hij het toestel kapot.

De dertiger werd ook vervolgd voor diefstal. Hij zou een andere prostituee beroofd hebben van haar gsm.



In België had Hakan A. een blanco strafblad, maar in Nederland was hij al veroordeeld voor meerdere diefstallen met geweld. De procureur gaf Hakan A. de naam "Schrik van het Schipperskwartier" en vroeg vijf jaar cel. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde de man tot zes jaar in de gevangenis. Hij was niet aanwezig bij het vonnis.