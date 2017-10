'Schrik van Dendermonde' stak geld van boetes in eigen zak: jaar cel met uitstel EB

Bron: Belga 1 photo_news De strafrechter in Dendermonde heeft Gunther V.N. uit Aalst, gewezen motard van de lokale politie van Dendermonde, veroordeeld tot één jaar celstraf met uitstel en 3.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De 40-jarige man stak tussen januari 2014 en juli 2015 de opbrengsten van verkeersboetes in eigen zak.

De zaak kwam aan het licht nadat een benadeelde burger uitleg ging vragen op het politiebureau nadat hij een boete had gekregen. Volgens één van de burgerlijke partijen was de beklaagde in die tijd "de schrik van Dendermonde". "Hij lag altijd op de loer om mensen op de bon te slingeren", klonk het tijdens het proces. "Dat gebeurde ofwel onterecht, ofwel was de boete hoger dan zou moeten. Het geld verdween in zijn zakken."

V.N. vertelde de rechter dat hij door een echtscheiding financieel aan de grond zat. "Ik was mezelf niet en heb domme dingen gedaan", zei hij. V.N. verrijkte zichzelf door de feiten met zo'n 3.500 euro.