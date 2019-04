“Schrijnende werkomstandigheden truckchauffeurs moeten beter”: Europees Parlement keurt ‘mobiliteitspakket’ eindelijk goed adv

04 april 2019

13u17

Bron: belga 6 De arbeidsomstandigheden van de Europese vrachtwagenchauffeurs moeten grondig worden verbeterd. Dat heeft het Europees Parlement vandaag beslist. Het veelbesproken 'mobiliteitspakket' geraakte er na een ware procedureslag eindelijk goedgekeurd. Volgens Kathleen Van Brempt (sp.a) wordt "het businessmodel van de postbusbedrijven gebroken".

De vaak schrijnende omstandigheden waarin vrachtwagenchauffeurs moeten werken - vooral zij die internationale transporten uitvoeren - zijn bekend. Europa werkt daarom al jaren aan een pakket van nieuwe wetgeving dat ingrijpt op de rij- en rusttijden, de regels rond detachering en de toegang tot cabotage, waarbij buitenlandse chauffeurs tijdelijk binnenlandse transporten voor hun rekening nemen.

Vandaag is het Europees Parlement er eindelijk in geslaagd het mobiliteitspakket goed te keuren. Vorige week werd het dossier nog terug naar de bevoegde commissie verwezen omdat de vele honderden amendementen die waren ingediend een vlotte stemming onmogelijk maakten. Nu geraakte de wetgeving dus wel door de plenaire vergadering. Er is onder meer beslist dat vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust niet meer langs de kant van de weg of op erbarmelijke parkings mogen doorbrengen, verduidelijkt sp.a-parlementslid Van Brempt.

“Goed voor chauffeurs én vrachtwagens”

“Elke rustperiode van 45 uur of meer moet thuis of in een hotel dat de werkgever betaalt doorgebracht worden. Rustperiodes van 21 uur of meer moeten thuis, in een hotel of op een gecertifieerde, beveiligde parking doorgebracht worden”, legt ze uit. Grote parkings moeten met voldoende toiletten, douches, kookfaciliteiten en andere voorzieningen uitgerust worden.

“Dit is goed voor de chauffeurs, maar breekt ook het businessmodel van de postbusbedrijven”, meent Van Brempt. Zo worden chauffeurs én de vrachtwagens zelf verplicht om elke maand terug naar huis te keren en moeten slimme, digitale tachografen het quasi onmogelijk maken dat chauffeurs maandenlang aan één stuk rond blijven rijden.

Dossier over verkiezingen getild?

De nieuwe regels liggen nog niet definitief vast, want het parlement moet er nog een compromis over vinden met de Raad (de EU-lidstaten). De standpunten van de twee wetgevende instellingen liggen niet zo ver uiteen, maar volgens betrokkenen is de kans reëel dat het dossier over de verkiezingen wordt getild. Deze maand nog een institutioneel akkoord vinden, is namelijk “zeer optimistisch”, luidt het in de wandelgangen van het parlement.