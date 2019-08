"Schoolverlaters kiezen steeds minder voor job in non-profit" KVE

07 augustus 2019

08u53

Bron: Belga 0 Terwijl in de non-profitsector de komende jaren tienduizenden werknemers met pensioen gaan, verliest de sector aan aantrekkelijkheid bij jongeren. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vast op basis van een analyse van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers. "De social profit heeft een charmeoffensief nodig", klinkt het.

De non-profit of social profit - denk aan ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, beschutte en sociale werkplaatsen, kinderopvang ... - groeit voortdurend: de bevolking vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe. De sector is dus voortdurend op zoek naar nieuwe werknemers. Bovendien gaan er veel werknemers met pensioen, en ook zij moeten vervangen worden.

Maar voldoende mensen vinden is niet gemakkelijk: zo komt het beroep van verpleegkundige bijvoorbeeld al jarenlang terug in de lijstjes van knelpuntberoepen. En volgens Acerta verliest de sector ook aan populariteit bij schoolverlaters. In 2015 was nog 24,2 procent van de -25-jarige werkenden aan de slag in de non-profitsector, in 2018 was dat nog maar 19,3 procent.

Het aandeel jongeren dat in de social profit werkt is - in verhouding tot de totale tewerkstelling van jongere werknemers - met liefst 17 procent gedaald tussen 2015 en 2018, leidt Acerta daaruit af. "We hebben al in verschillende studies moeten vaststellen dat de social profit ouder is dan gemiddeld", aldus Dirk Wijns, directeur van Acerta Consult. "Nu zien we dus ook dat diezelfde sector minder en minder jongeren tewerkstelt. Dat is een zorgelijke evolutie want precies deze sector heeft behoefte aan verjonging."

Wijns pleit ervoor dat organisaties uit de social profit op zoek gaan naar de oorzaken van die evolutie, en de nodige inspanningen doen om de sector weer meer aantrekkelijk te maken voor de jonge intreders op de arbeidsmarkt.

In 2018 werkten de meeste jongeren (29,4 procent) in de dienstensector, gevolgd door de maakindustrie (24,4 procent). De handel ging er tussen 2015 en 2018 het meest op vooruit: van 17,9 naar 22,6 procent van de werkende -25-jarigen.