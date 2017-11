"Schokkend dat ook Belgische staat betrokken is bij belastingschandaal" HA

18u29

Bron: Belga 0 Thinkstock De BMI is een van de namen die opduiken in de Paradise Papers. De investeringsmaatschappij is voor 65% in handen van de Belgische staat en betrokken bij een postbusconstructie op de Britse Maagdeneilandenis. Oxfam Solidariteit vindt het niet kunnen dat de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) betrokken is bij de Panama Papers, een nieuw schandaal rond belastingontduiking dat afgelopen weekend aan het licht kwam.

Zo investeert de BMI onder meer via de Britse Maagdeneilanden en Hongkong in de Dinh Vu Industrial Zone, een groot havenproject in Vietnam. De investeringsmaatschappij is voor 64 procent in handen van de Belgische staat, en blijkt al twintig jaar betrokken te zijn bij de constructie op de Maagdeneilanden. Maar in al die jaren werd er met geen woord over gerept in haar jaarrekeningen.

Oxfam is geschokt dat de Belgische staat betrokken is bij het belastingschandaal. "Investeringen via schimmige belastingparadijzen zijn niet duurzaam, noch sociaal. Belastingparadijzen zitten transparantie in de weg en ondermijnen de belastinginkomsten van ontwikkelingslanden."

Ontwikkelingslanden verliezen ieder jaar miljarden aan inkomsten omdat multinationals belastingen ontwijken Oxfam

De organisatie roept de regering op om "publieke investeringen via belastingparadijzen te verbieden. Daarnaast moet er een onderzoek komen naar mogelijk inkomstenverlies van Vietnam. Meer algemeen pleit Oxfam voor de invoering van sterke controlled foreign company rules (CFC-regels), een maatregel tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen", klinkt het.

De ngo benadrukt het belang van het verlies van inkomsten voor ontwikkelingslanden. Die "verliezen jaarlijks naar schatting 100 miljard dollar aan belastinginkomsten omdat multinationals belastingen ontwijken. Een derde van dat bedrag, 30 miljard dollar, is voldoende om het leven van acht miljoen vrouwen en kinderen te redden, als het in gezondheidszorg geïnvesteerd zou worden", besluit Oxfam.

Panama Papers

Naar aanleiding van de recente onthullingen over de Paradise Papers hadden de oppositiepartijen verzocht om de bijzondere en onderzoekscommissie Panama Papers te heropenen, maar de meerderheid heeft dat verzoek vandaag afgewezen.

De meerderheidspartijen haalden daarvoor juridische argumenten aan. Zo heeft de commissie Panama Papers haar rapport afgerond. Dat moet volgende week enkel nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.

De Kamercommissie Financiën moet nagaan welk gevolg aan de nieuwe onthullingen wordt gegeven. Een nieuwe bijzondere of onderzoekscommissie zit er niet in. De oppositie had die piste onder voorbehoud naar voren geschoven, omdat achter de Paradise Papers een andere mechanisme schuilgaat - fiscale optimalisatie - dan bij de Panama Papers (fraude).