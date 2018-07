"Schizofrenie": Lijsttrekker Bart De Wever moet voor verkiezingen brief sturen naar ... burgemeester Bart De Wever TT

17 juli 2018

13u26 0 Schizofrenie, noemt hij het zelf. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) deelde op Facebook een foto van een aangetekende brief die hij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober moest opsturen naar ... zichzelf. Al volstond een gewone e-mail ook wel, zo blijkt.

"Geachte burgemeester", schrijft De Wever beleefd aan zichzelf, "overeenkomstig artikel 20§1 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet vraag ik bij deze één gratis digitaal exemplaar van de kiezerslijst aan. Ik verbind mij er als lijsttrekker toe dat N-VA een kandidatenlijst zal voordragen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018."

De Wever sluit zijn brief af met de hoop dat zijn alter ego "een positief gevolg zal kunnen geven" aan zijn verzoek en dankt zichzelf voor de "goede ontvangst van dit schrijven".



De brief, ondertekend door Bart De Wever, lijsttrekker N-VA stad Antwerpen, werd vandaag aangetekend verstuurd naar Bart De Wever, burgemeester stad Antwerpen.

Mag ook per e-mail

De Wever moet de brief naar zichzelf sturen om een lijst te kunnen krijgen van alle kiezers in Antwerpen. Die procedure is effectief opgenomen in het Kiesdecreet, en zegt dat "het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst gratis op digitale wijze ter beschikking stelt aan de personen die de burgemeester daar schriftelijk om verzoeken".

Enkel de personen "die zich er toe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de verkiezingen in de gemeente" mogen zo'n lijst aanvragen, maar dat moet dus wel schriftelijk. Al klink het bij de Vlaamse overheid dat een simpele e-mail ondertussen ook mag en dat een aangetekende brief helemaal niet meer nodig is.

Wat is de kiezerslijst?

De kiezerslijst bevat de gegevens van de (Belgische en niet-Belgische) gemeenteraadskiezers van de gemeente. Opgenomen zijn de voornaam, achternaam, geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats. Ze wordt onder andere gebruikt voor het versturen van politieke reclameboodschappen. Enkel lijsttrekkers kunnen de lijst gratis krijgen.

De procedure geldt dus uiteraard niet alleen voor De Wever, ook andere burgemeesters die in oktober opnieuw opkomen voor de verkiezingen en lijsttrekker zijn, zullen zichzelf om de kiezerslijst moeten vragen.