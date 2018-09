"Schietincident tussen taxichauffeurs op Brugse Markt" Jelle Houwen

15 september 2018

04u25 0 Op de Markt in Brugge ter hoogte van café Kraenenburg zou gisteravond rond 23:30 een schietincident plaatsgevonden hebben. Volgens de eerste gegevens zou het incident betrekking hebben op twee rivaliserende taxichauffeurs. Daarbij zou een wapen getrokken en afgevuurd zijn.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht maar zou niet in levensgevaar zijn. Het is nog onduidelijk of de de schutter opgepakt is.

Het labo en het parket kwamen ter plaatse en een onderzoek is lopende. In taxi kringen is te horen dat een dergelijk incident komende was. Concurrerende taxibedrijven zouden reeds een hele tijd op gespannen voet leven.

Straks meer.