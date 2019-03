“Schaf voorrang van rechts zoveel mogelijk af” mvdb

27 maart 2019

09u50

Bron: Het Nieuwsblad - VRT - Belga 7 Schaf de voorrang van rechts-regel zo veel mogelijk af, daar pleit automobielclub VAB vandaag voor in Het Nieuwsblad. De gemeente Glabbeek in Vlaams-Brabant schrapte de verkeersregel eind 2017, wat leidde tot een opvallende daling van het aantal verkeersongevallen. “Jaarlijks zijn er tot 15.000 ongevallen waarbij de regel genegeerd is”, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko.

Het schrappen van de voorrang van rechts - wellicht de bekendste verkeersregel - in Glabbeek was nationaal nieuws en zorgde voor heel wat tegenkanting. Burgemeester Peter Reekmans liet een vergelijkende analyse uitvoeren in de eerste zes maanden van 2017 en 2018. Daaruit blijkt dat het aantal verkeersongevallen opvallend is gedaald. Ook zijn er minder geregistreerde snelheidsovertredingen en werden veel minder hoge topsnelheden gemeten. Reekmans vindt dat de maatregel de verkeersveiligheid in zijn gemeente sterk heeft verbeterd.

“In de eerste helft van 2017 hebben we op de binnenwegen van Glabbeek 22 ongevallen geregistreerd met 9 gekwetsten, waarbij 18 ongevallen te wijten waren aan het niet respecteren van de voorrang van rechts. In de eerste helft van 2018 noteerden we slechts 9 ongevallen met 2 gekwetsten en slechts 3 ongevallen die het gevolg waren een overtreding van deze voorrangsregel. Op een jaar tijd verminderde het aantal verkeersongevallen dat in verband kan gebracht worden met deze voorrangsregel dus van 18 tot 3", aldus Reekmans.

Snelheid

De lokale politie van Glabbeek registreerde in beide periodes bij controles op een aantal locaties ook het aantal snelheidsovertredingen en mat de topsnelheden. Zowel in 2017 als in 2018 werd even veel op dezelfde locaties gemeten. “Het aantal genoteerde snelheidsovertredingen lag in de eerste helft van 2018 liefst 30 procent lager dan in dezelfde periode een jaar voordien. Qua topsnelheden werd een vermindering met 31,8 procent geregistreerd”, zegt Reekmans nog.

De overgrote meerderheid van de straten in Glabbeek zijn kleine wegen die uitkomen op een hoofdweg. Reekmans benadrukt dat deze maatregel niet in alle gemeenten even praktisch toepasbaar is.

Verstrooidheid

De burgemeester krijgt bijval van de automobielorganisatie VAB. “Het leidt heel vaak tot verstrooidheid, tot een verkeerde reactie en dus tot ongevallen”, zegt Matienko aan Het Nieuwsblad en de VRT-nieuwsdienst.

“Jaarlijks zijn er tot 15.000 ongevallen waarbij de regel genegeerd is. Mensen beseffen vaak niet dat ze voorrang moeten verlenen, wat tot onduidelijheid leidt. In de meeste gevallen is de voorrangregel niet gesignaleerd. Als mensen niet alert zijn , wat door smartphonegebruik achter het stuur steeds vaker voorkomt, weet men niet wie er voorrang heeft en maakt men fouten.”

De voorrang van rechts-regel helemaal afschaffen gaat niet, stelt Matienko nog. “Als de signalisatie ontbreekt, moet dat wel de regel zijn om op terug te vallen.”

“Blijft bestaan als basisregel”

“In de nieuwe Wegcode van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) blijft de voorrang van rechts vooralsnog als basisregel bestaan. Maar de gewesten of gemeenten kunnen daar met borden op ingrijpen indien ze dat nodig achten.” Zo reageert de woordvoerder van Bellot op het pleidooi van VAB.