"Schaf reservatieplicht voor rolstoelgebruikers bij De Lijn af" Redactie

26 maart 2018

15u53

Bron: belga 0 De volgende Vlaamse regering moet werk maken van een toegankelijker openbaar vervoer en moet daarbij komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers bij De Lijn. Dat zegt Vlaams Ombudsman Bart Weekers.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ligt de grootste uitdaging vooral bij de haltes langs gemeentewegen. "Ik wil ook graag een doelstelling rond toegankelijkheid in het volgende regeerakkoord. Maar dan zal je financieel moeten tussenkomen om de steden en gemeenten te helpen voor de haltes op hun grondgebied", aldus Weyts.

Het is een 'evergreen' in het jaarlijkse klachtenrapport van de Vlaamse ombudsman: problemen met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Ook vorig jaar kreeg De Lijn 161 klantenreacties over de toegankelijkheid, met name van haltes en voertuigen.

"Mobiliteit is een mensenrecht"

Niemand betwist dat De Lijn al jaren inspanningen levert. Zo zit de toegankelijkheid van de bussen en trams in stijgende lijn. Bedoeling is dat de bussen tegen 2020 allemaal toegankelijk zijn. De trams zijn een groter probleem. Daar ligt de toegankelijkheid op 55 procent en is het de bedoeling van in 2025 aan 85 procent te geraken. De gebrekkige toegankelijkheid van de trams blijft het klachtenbeeld bepalen, klinkt het. Een andere grote uitdaging zijn de circa 36.000 haltes. Die allemaal toegankelijk maken, is ook een werk van lange adem.

Toch hamert Vlaams ombudsman Bart Weekers op het belang van een betere toegankelijkheid. "Mobiliteit is een mensenrecht. Het recht om zich te verplaatsen is ook een manier om andere mensenrechten, bijvoorbeeld het recht op onderwijs of op werk, te vervullen", aldus Weekers. Daarom blijft de reservatieplicht voor rolstoelgebruikers voor de ombudsman ook een doorn in het oog. Die reservatieplicht (ook al is ze versoepeld) staat haaks op de rechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Ombudsman Weekers vraagt de volgende Vlaamse regering dan ook om komaf te maken met die reservatieplicht.

Steden en gemeenten financieren

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is niet doof voor die suggestie. Hij wijst wel op de inspanningen die De Lijn al doet op het vlak van toegankelijkheid. Zo zijn bijvoorbeeld alle circa 36.000 haltes van De Lijn gescreend op hun toegankelijkheid, is er een proefproject met volledig toegankelijke lijnen (waarbij rolstoelgebruikers dus ook niet meer moeten reserveren) en is er systematisch overleg met personen met een handicap.

Zelf wil Weyts ook graag in een volgend regeerakkoord een doelstelling rond toegankelijkheid en het afschaffen van de reservatieplicht opnemen. Maar de N-VA-minister wijst er wel op dat veel van de 36.000 haltes gelegen zijn op het grondgebied van de steden en gemeenten. "Dan moeten we die steden en gemeenten financieren om te kunnen ingrijpen op de haltes op hun grondgebied", aldus Weyts.