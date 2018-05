"Schaf de premie voor langdurig werkzoekenden af" SVM

23 mei 2018

18u02

Bron: Belga 0 Als het van N-VA-parlementslid Axel Ronse afhangt, moet de Vlaamse regering de tewerkstellingspremie voor langdurig werkzoekenden afschaffen. De premie wordt weinig gebruikt en het zou beter zijn om die middelen te investeren in opleidingen, meent Ronse. Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is zelf ook nooit een voorstander geweest van de premie. "Ik heb nooit in de premie geloofd. Ik geloof er nog niet in en zal ze met veel plezier evalueren", klinkt het.

Het gaat niet slecht op de Vlaamse arbeidsmarkt. Zo zit de Vlaamse werkloosheid al twee jaar in dalende lijn. Kleine smet op de cijfers is dat de werkloosheid bij zeer langdurig werkzoekenden wél nog stijgt. Bovendien kent de tewerkstellingspremie voor langdurig werkzoekenden weinig succes. Zo waren er vorig jaar maar 791 toegekende premies.

Volgens CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft Muyters al een aantal initiatieven genomen, maar is het tijd om een "tandje bij te steken". Volgens de N-VA-minister is dat al gebeurd. Er zijn initiatieven rond werkervaring en opleidingen op de werkvloer, daarnaast is de VDAB ook gestart met de screening van de langdurig werkzoekenden.

"Werkgevers zoeken mensen met ervaring"

Dat de premie weinig succes kent, is voor Muyters geen verrassing. Hij is zelf nooit een voorstander geweest van de premie. "Ik heb altijd gezegd dat de werkgevers mensen zoeken met ervaring, mensen die ze morgen kunnen inzetten of toch zo rap mogelijk. Die premie is echt niet het beste idee volgens mij, vanuit mijn ervaring met het bedrijfsleven. Nu blijkt dat dat zo is."

Ronse gaat een stapje verder en vraagt de afschaffing van de premie. Volgens hem vormen opleidingen een veel grotere hefboom om langdurig werkzoekenden aan de slag te krijgen. "Minister, schaf alstublieft die premie voor langdurig werkzoekenden af en laat ons die investeren in iets nuttigs, namelijk extra opleidingen."

"Het is wel straf dat N-VA pleit voor een loonlastenverhoging", reageert Bothuyne. Zelf pleit de CD&V'er voor extra loonlastenverlaging. Niet via een premie, maar via een RSZ-korting die automatisch wordt toegekend.