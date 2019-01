‘Samsonrock’ grootste hit op cantussen van ‘Samsonia’ Antwerpse studentenclub rond Samson en Gert telt al 60 leden Dieter Lizen

31 januari 2019

Gent had al een studentenclub voor sm-liefhebbers maar nu heeft Antwerpen een studentenclub rond... Samson en Gert. Op de cantussen van ‘Samsonia’ wordt het volledige oeuvre van Samson en Gert meegezongen en uitstapjes gaan steevast naar de Samson & Gert kerstshows in Plopsaland.

Samsonia is een studentenclub als een andere maar er is één groot verschil: de rode draad in alle activiteiten is ‘Samson en Gert’, voor veel studenten het meest herkenbare tv duo uit hun kindertijd. “Op een cantus zingen we vooral graag Samson en Gert nummers en de club gaat elk jaar op uitstap naar de kerstshow van Samson en Gert in Plopsaland De Panne of Plopsa Indoor in Hasselt”, zegt Laurenz Mignolet, student communicatiebeheer. Hij richtte de vereniging op, samen met Tobias Tits, student kinesitherapie. “Het begon als een grap tussen twee vrienden, maar intussen zitten er 12 studenten in het praesidium en willen 60 leden regelmatig een activiteit meepikken”, zegt Laurenz. “Wij zijn beiden praeses of de ‘Gertjes’ van de vereniging maar er is uiteraard ook een secretaris, Van Leemhuyzen, en één Marlèneke”.

De populariteit van veel studentenclubs kalft af, maar niet zo bij Samsonia. “Onze vereniging is er voor alle studenten die graag schaamteloos hun onbezorgde kindertijd willen herbeleven op toffe activiteiten zonder zwijnerij of vettige dopen. Natuurlijk drinken we ook wel eens een stevig glas, maar het moet niet. Nostalgie viert bij ons hoogtij en dat slaat duidelijk aan!”, zegt Laurenz. “De laatste weken zien we heel veel inschrijvingen in onze club. Zeker nu Iedereen Beroemd een kotfeestje is komen filmen... dat was de kers op de taart”.

Gert Verhulst kent de studentenvereniging al langer. “Ja, die gasten van Samsonia duiken af en toe wel eens op bij in het publiek bij onze kersthows en ze hebben ook al wel eens aan mijn boot gestaan bij Gert Late Night. Het is natuurlijk leuk om te zien dat je blijkbaar toch iets betekend hebt in hun jeugd en in hun leven. De dingen zijn soms zo vluchtig en als je ziet dat ze zoiets willen herbeleven, zelfs 20 jaar na datum, dan doet me dat wel veel plezier”, zegt Gert. “Zelf heb ik nooit in een studentenclub gezeten omdat ik simpelweg nooit gestudeerd heb, maar als ik hoor dat ze daar vooral drinken en zingen.. dat zijn toch dingen die ik vandaag ook nog altijd graag doe”.