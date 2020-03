#SAMENTEGENCORONA: “Zeg het met gebak, balkonbingo, geef elkaar een virtuele knuffel, en andere fijne initiatieven” Michelle Desmet

30 maart 2020

10u23 0 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven nu echt. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Alle jouw videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Lievegem bereidt zich voor op de komt van de drone van VTM NIEUWS

Hopen dat de drone hier vanmiddag overvliegt. @VTMNIEUWS #SamenSterk #SamenTegenCorona #WielmakersveldTegenCorona (de groepjes zijn per gezin😉) pic.twitter.com/REPiWRmuRP Kenny Sergeant(@ KennySergeant) link

Verpleegkundigen UZA gaan viraal met “ellebooggroet”

De verpleegkundigen die in de video figureren, dragen allemaal een hartverwarmende ellebooggroet-T-shirt en werken op de verpleegeenheid A1, die op dit ogenblik wordt aangepast om eerstdaags als extra corona-afdeling te fungeren.

Ada uit Aalter biedt gratis en anoniem zelfhulpprogramma aan

Het programma bevat een combinatie van diverse behandelstrategieën: stressmanagement, timemanagement, emotieregulatie en relaxatie. Hierdoor is het voor een breed gamma aan klachten bruikbaar: “Eigenlijk is het een soort handleiding om mensen hun eigen therapeut te laten zijn.”

“Ik wil graag mensen helpen en mijn steentje bijdragen onder het motto “samen sterk!” vertelt Ada. Ik deel heel graag en wou mijn kennis niet alleen voor mezelf houden.” Inschrijven kan op haar website. “Wie zich intekent, krijgt elke week een mail met opdrachten, oefeningen of tips waar ze zelf mee aan de slag kunnen.”

Balkonbingo

In Nederland is er een nieuwe bezigheid ontstaan nu iedereen thuis moet blijven: balkonbingo. Op de video is te zien hoe bewoners van een appartementsblok zich vermaken met een spelletje bingo.

#lockdownleven in Amsterdam: Balkon Bingo. Nummers worden omgeroepen, bingocontrole met foto's in de buurtapp pic.twitter.com/0OPG1plW4c LockdownLeven(@ LevenLockdown) link

Wij deden vandaag #balkonbingo. Iedereen op z’n eigen balkonnetje en bingo! @zoiszuilen #balkonbingo #SocialDistance pic.twitter.com/DhSZOtSGfw Debora van Stenis(@ deborazonderh) link

Geef elkaar een virtuele knuffel

Op Facebook circuleren enkele oproepen om elkaar in deze moeilijke tijden te steunen met een hartverwarmende virtuele knuffel. Plaats een foto op je tijdlijn om iedereen een hart onder de riem te steken.

Duizendmaal dank

Kleine Amirah (4) deelt snoep en cake van afgelast verjaardagsfeest met zorgverleners en politie.

Op zondag geven we onze overschot aan mensen die onmisbaar zijn in dit coronarijdperk. Deze week was @PolitieLokeren aan de beurt. Met de nodige afspraken en de social disting heb ik alles mogen overhandigen. Bedankt voor de goede zorgen voor onze Lokeraars #samentegencorona pic.twitter.com/rIhv4e1Poy Bakker Gerry(@ BakkerGerry_) link

De zaakvoerster van bakkerij Soete uit de Kortrijksestraat in #Heule kwam deze namiddag onze politiemensen in de dispatching en op het terrein bedanken met 3 heerlijk gevulde dozen patisserie. Dit doet deugd en heeft gesmaakt … #samentegencorona pic.twitter.com/Vu7qBH7tTo Politiezone VLAS(@ pzvlas) link