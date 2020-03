#Samentegencorona: “Wij zien jullie graag!”, Vlamingen zingen uit volle borst tegen corona, en andere hartverwarmende acties MDG

16 maart 2020

Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven nu echt. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor.

Alle jouw videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Vlamingen zingen uit volle borst tegen corona

Vlamingen, de ene al met meer talent dan de andere, delen talloze filmpjes van hun zangkunsten. Het zijn herkenbare taferelen, want in Italië zingen ze al een hele week tegen corona.

Hartverwarmende boodschap leerlingen gemeentelijke basisschool Hoogstraten: “Wij zien jullie graag!”

Enkele leerlingen trokken naar de bewoners van het woonzorgcentrum Stede Akkers. Om hen een hart onder de riem te steken, zorgden de kinderen voor een hartverwarmende boodschap: “Wij zien jullie graag!”.

Gratis bezorging Uber Eats

Om de bezorging van maaltijden toegankelijker te maken en de noodzaak om je huis te verlaten te verminderen, zorgt Uber Eats voor een gratis bezorging bij de bestelling van zijn community tot en met zondag.

Atelier Xandres in Destelbergen maakt mondmaskers

In het atelier van Xandres in Destelbergen startten de stiksters maandagochtend met een spontane actie voor de aanmaak van mondmaskers.

“Geen medisch gekeurd mondmasker, maar wel één die goed gemaakt is, mooi aanpast, en bestaat uit 8 lagen. Deze extra bescherming willen we waar mogelijk gratis aanbieden en daarnaast ook zeker de kennis ter beschikking stellen. Hoe maak ik mijn eigen mondmasker? Het patroon en enkele tips maken we beschikbaar op onze website”, legt Managing Director Patrick Desrumaux uit.

Ook dokter haalt naaimachine boven en maakt zijn eigen mondmaskers: “Het is leuk om te doen en je kunt je eigen motief kiezen”

Jan Vanderkerken (47), diensthoofd urologie in het Sint-Trudi ziekenhuis in Sint-Truiden haalde zijn naaimachine van onder het stof. Hij maakt mondmaskers met een leuk motief. “Niet voor in het ziekenhuis, maar om naar de bakker te gaan.”

Vijfjarige Juul geeft in nieuwsbericht tips om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan

Ook de allerkleinsten zitten in met de volksgezondheid. Zo leest Juul De Leersnyder (5) uit Aalter in een nieuwsbericht enkele tips voor om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Juul heeft longproblemen en behoort tot de risicogroep. We hebben hem goed geïnformeerd en nu wil hij hetzelfde doen”, zegt zijn mama Ann Gussé.

Gentse kapper van ROMAIN Barbershop in Gentbrugge wordt verpleger

Van de regering mag Stijn De Sutter (31) zijn kapperszaak ROMAIN Barbershop in Gentbrugge tijdens de week openhouden. Toch neemt de Gentenaar liever het zekere voor het onzekere. Hij belt de komende dag al zijn afspraken af en keert dan terug naar zijn eerste liefde: de verpleegkunde.

