#SamenTegenCorona: wafels en verzoekplaatjes in het rusthuis en de clown uithangen voor het raam

24 maart 2020

Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor.

Telefoontje van de koningin

De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen kregen zaterdag een telefoontje van koningin Mathilde. Tijdens een telefoongesprek met de directrice van het woonzorgcentrum informeerde de koningin naar de toestand in het centrum en de gezondheid van de bewoners en het personeel. Gisteren werd een lading zelfgemaakte wafels geleverd aan Ter Biest, gebakken door de koningin en haar kinderen.

‘Radio Ten Oudenvoorde’

In rusthuis Ten Oudenvoorde in Ertvelde is Radio Ten Oudenvoorde van onder het stof gehaald. “Het animatieteam wil hiermee de sfeer erin houden tijdens deze moeilijke periode”, zegt Patrick Huyghe. “Bewoners, personeelsleden, maar ook familie en mensen buiten het woonzorgcentrum kunnen muziekverzoeken indienen via Facebook, mail of per brief. De eerste live-uitzending was een succes. Dankzij de vele inzendingen bleef Radio Ten Oudenvoorde twee uur lang draaien. Wie wil, kan nog steeds verzoeken indienen voor de komende dagen en weken.”

Entertainment van achter het raam

Deze opa bracht zijn kleinkinderen een bezoekje, en doste zich voor de gelegenheid op als clown. De kinderen genoten van de show, veilig en wel achter het raam.

De zussen Sara en Astrid Sioen uit Alveringem (provincie West-Vlaanderen) bedachten een plan om de bewoners van het rusthuis een hart onder de riem te steken. Op de binnenplaats van het rusthuis gaf Astrid een accordeonconcert, waar de bewoners zichtbaar van genoten.

#Mercivanuitmijnkot

Het is inmiddels een gewoonte, elke avond om 20 uur, het hartverwarmende applaus voor de helden uit de zorg. En ook met talrijke spandoeken en witte lakens bedankt Vlaanderen alle helden die het land draaiend houden in deze moeilijke tijden. “Niet alle helden dragen een cape”, schreven Lina en Zoë op het raam.