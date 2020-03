#SAMENTEGENCORONA: Vlamingen zingen uit volle borst tegen corona avh/vds

16 maart 2020

16u27 18 De Italianen zitten sinds vorige week in lockdown en zingen sindsdien uit hun raam om de slachtoffers van het coronavirus te eren . In navolging beginnen nu ook Vlamingen uit volle borst te zingen.

Het begon vrijdag, toen de Facebookgroep ‘België zingt... uit het raam!’ werd opgericht met een oproep om elke dag om 20u te zingen tegen corona. Ondertussen heeft de groep al meer dan 20.000 leden. Vlamingen, de ene al toonvaster dan de andere, delen talloze filmpjes van hun zangkunsten.

Het zijn herkenbare taferelen, want in Italië zingen ze al een hele week tegen corona.

Zing jij het ook van de daken in de strijd tegen corona of heb je andere mooie initiatieven? Stuur dan jouw foto, filmpje of boodschap naar onze redactie via samentegencorona@hln.be.

