Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Tekeningen met hartverwarmende boodschappen

Voedselbanken doen oproep naar vrijwilligers om open te blijven: “Mensen in moeilijkheden kloppen nu ook aan”

Veel voedselbanken waar kwetsbare mensen terechtkunnen, sluit de deuren wegens het coronavirus. Er is een tekort aan vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om de voedselbanken draaiende te houden. Of voedselbanken sluiten omdat de voorraad uitgeput is. Supermarkten hebben geen overschotten door de vele hamsteraars die ze dagelijks over de vloer krijgen.

Ward Degeyter, vrijwilliger bij de Voedselbank in Wilrijk, doet een oproep in “De Ochtend” op Radio 1 waarbij hij jonge mensen die technisch werkloos zijn en studenten wil warm maken om te helpen zodat de voedselbanken open kunnen blijven.

Elektrische fietsen van Billy Bike gratis voor Brusselse hulp- en zorgverleners

Het deelplatform Billy Bike gaat zijn Brusselse elektrische stadsfietsen tijdens de coronacrisis ter beschikking stellen aan alle mensen die in eerste lijn bijdragen aan de strijd tegen het coronavrius. Ambulanciers, politieagenten, MIVB-medewerkers, de vuilnisophalers van Net Brussel en de supermarktbedienden krijgen daarom ook toegang tot de 500 gratis minuten van Billy Bike.

Frituur levert wekelijks frietjes met snack voor spoedafdeling in UZ Gent

Frituur Emily’s uit Gent wil de spoedafdeling van UZ Gent een hart onder de riem steken. Wekelijks trakteren ze er de medewerkers op frietjes met een snack.

Twee Brugse ondernemers maken 500 liter soep voor AZ Sint-Lucas in Brugge

Ook Kenzo (Bistro To Taste) en Sam (Dhollander - Depagas) willen de zorgverleners steunen in deze woelige tijden. Ze maakten maar liefst 500 liter verse soep.

Jeroen Verdick uit Turnhout maakt ‘coronacocktail’

Een jonge twintiger uit Turnhout maakte van het thuiszitten gebruik om een video op te nemen waarbij hij een ‘coronacocktail’ creëert. Let op: niet voor gevoelige magen.

