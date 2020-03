#SAMENTEGENCORONA: Van straatbingo tot prachtige muurschilderingen PVZ

28 maart 2020

17u18 10 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Alle videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Corona brengt buren Aaigemdorp (veilig) dichter bij elkaar met ‘straat-bingo’

In Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere, werd zaterdag een ‘straat-bingo’ georganiseerd. “We busten donderdag een briefje in de straat en gebruiken onze dagelijks klapmoment om 20 uur om onze bingo aan te kondigen”, vertelt Nele. Heel wat buren schreven zich per mail en sms in. Van op afstand leek het wat op een vinkenzetting, maar de voordeurpret zorgde duidelijk voor een nog beter buurtgevoel. “En we maken ons al op voor het volgende initiatief.”

Hartverwarmende spandoeken

De kinderen van de kleuterklassen van de VBS Maria Middelares in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) vinden hun juffen blijkbaar héél goede juffen, want aan de omheining van de school zijn de voorbije dagen heel wat spandoeken gehangen om hen een hart onder de riem te steken. “De kinderen missen onze wijkschool blijkbaar heel hard”, zegt directeur Filip Van Herck.

Aantal Leuvense vrijwilligers blijft stijgen: al 1.655 mensen die hulp bieden

De Leuvenaars tonen zich opmerkelijk solidair in deze moeilijke tijden. Op het digitale platform ‘Leuven Helpt’ hebben ondertussen al 1.655 vrijwilligers zich aangeboden om hulp te bieden aan mensen in nood. “De voorbije dagen kwamen er nog eens 165 nieuwe vrijwilligers bij”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Hasseltse vrijwilligers bellen kwetsbare buurtbewoners via ‘Belgezellig’

In Hasselt is de beldienst ‘Belgezellig’ uitgerold. Deze dienst brengt Hasseltse vrijwilligers telefonisch in contact met andere, kwetsbare Hasselaren. Het initiatief moet de eenzaamheid in tijden van corona tegengaan. Zowel mensen die in een woonzorgcentrum of assistentiewoning verblijven als senioren die nog thuis wonen of van het aanbod in het lokaal dienstencentrum genieten, hebben baat bij deze dienst. “De vrijwilligers zullen het in hun telefoongesprekken dan ook niet enkel over koetjes en kalfjes hebben. Tegelijkertijd polsen ze immers naar de emotionele toestand van de betrokkenen en achterhalen of er zich een probleem stelt. Zo kunnen we ingrijpen indien daar nood aan is.”

Caz’n brengt graffiti hulde aan zorgverleners op kaaimuur langs de Schelde: “Bedankt”

De coronacrisis inspireerde ook graffitikunstenaar Caz’n in Wetteren. Gunther Baeyens bracht met spuitbussen hulde aan de zorgverleners op de kaaimuren langs de Schelde. #Bedankt

Omer Vander Ghinste scheldt huurgelden voor april kwijt

Omer Vander Ghinste, de familiebrouwerij heeft 250 horecapanden in eigendom, scheldt de huurgelden voor april kwijt. Dat is goed nieuws voor de betrokken horecabazen, die momenteel zwarte sneeuw zien door de coronacrisis. Vander Ghinste neemt nog enkele maatregelen. Zoals het gratis reinigen van leidingen van tapinstallaties en het gratis vervangen van bieren. Waarvan de houdbaarheidsdatum door de sluiting overschreden is.

Koppel trouwt op Grote Markt in tijden van corona

Opvallend beeld op de trappen van het stadhuis in Leuven : in tijden van corona en lege straten poseert een pas getrouwd koppel samen met familie en vrienden voor de foto. Toch verliep alles volgens de nodige voorzorgsmaatregelen stelt Dirk Vansina (CD&V), schepen van burgerzaken in Leuven. Het aantal toegelaten personen bij een huwelijk in tijden van corona verschilt daarentegen van gemeente tot gemeente.