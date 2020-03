#SamenTegenCorona: onze drone vliegt weer uit, het ‘zotste shot vanuit u kot’ en andere hartverwarmende acties KVDS

22 maart 2020

16u00 0 We gaan door een moeilijke periode, maar we geven de moed niet op. Dat blijkt uit de vele hartverwarmende acties en initiatieven die overal in Vlaanderen georganiseerd worden. Wil je andere mensen in quarantaine een hart onder de riem steken of heb je een leuke bezigheid bedacht om de tijd aangenaam door te komen? Deel dan jouw bericht, foto of video op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Je kan je ei ook kwijt door een mailtje te sturen naar samentegencorona@hln.be of een WhatsApp-berichtje naar 0474/74.65.02 en misschien komt jouw bericht dan wil in ons grote overzicht.

VTM NIEUWS vliegt over Vlaanderen met drone

Nu we allemaal moeten binnenblijven voor onze eigen gezondheid en de gezondheid van anderen, willen VTM Nieuws en HLN graag hun steentje bijdragen om mensen te verbinden. Daarom sturen ze elke dag een drone de lucht in. Zondagmiddag stijgt hij op in Holsbeek. Blijf vooral in uw kot, maar als u de drone hoort overvliegen tussen 14 en 17 uur, wuif dan naar de camera, in de tuin, op uw balkon of vanuit uw raam. Schrijf of teken uw boodschap op een spandoek, of wees nog creatiever. Doe je iets speciaals, laat het ons dan nu al weten op samentegencorona@vtmnieuws.be en laat zeker ook je telefoonnummer en adres achter.

“Zotste shot vanuit u kot”

Een coach van basketbalteam Melco Ieper heeft een Facebookpagina gemaakt waar iedereen zijn basketkunsten kan laten zien. Op ‘Zotste shot vanuit u kot’ kan iedereen filmpjes delen van hoe hij of zij scoort in een geïmproviseerde ring in huis.