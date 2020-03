#SAMENTEGENCORONA: “Modehuis Natan maakt mondmaskers en leerlingen knutselen kunstwerkjes” Michelle Desmet

27 maart 2020

11u10 0 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Drone vandaag boven Melle

Gisteren vloog de drone boven Putte:

Knutselwerken voor verzorgingstehuis Ter Dorpe in Sint-Antonius-Zoersel

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Antoniusschool in Sint-Antonius-Zoersel knutselden voor het verzorgingstehuis Ter Dorpe in Sint-Antonius-Zoersel. “Het is hartverwarmend om te zien hoe zij onze bewoners een hart onder de riem kwamen steken!”

Modehuis Natan maakt mondmaskers voor het Jan Yperman Ziekenhuis

Ieperling Edouard Vermeulen, de ontwerper van het modehuis Natan, heeft zijn productie in Brussel stilgelegd om zijn ateliers beschikbaar te stellen voor het maken van mondmaskers. Op dit moment worden er 5.000 exemplaren gemaakt.

Swapfiets geeft 100 gratis fietsen aan Antwerpse zorgverleners

“We willen cruciale sectoren vanuit Swapfiets zoveel mogelijk ondersteunen.”

