#SAMENTEGENCORONA: "Lockdown Survivor, pannenkoeken voor 65-plussers, en zoveel meer" Michelle Desmet

01 april 2020

Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor.

Alle videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Sandra maakte al 1.000 mondmaskers: “Als filter gebruik ik inlegkruisjes”

Sandra stikt deze week haar 1.000ste mondmasker. Onder meer de politie in Mol heeft ze al bevoorraad met haar creaties. “De eerste lading werd met veel enthousiasme onthaald. Dat gaf me de kracht om er nog meer te maken. Intussen maak ik er 70 per dag. De dankbaarheid van de mensen uit de zorgsector blijft me kracht en energie geven om er mee door te gaan. Ik doe normaal retouches, maar heb nog nooit zo veel voldoening gehad dan nu de laatste veertien dagen.”

Cirkus Corona

In de facebookgroep van Cirkus Corona komen er dagelijks stretch- en krachtoefeningen om op een creatieve manier je kracht en lenigheid thuis te verbeteren. De groep is oorspronkelijk gericht op leerlingen van circus-scholen, maar ook niet-circusartiesten kunnen hier hun dagelijkse originele work-out uit halen.

VTM-drone vliegt woensdag boven Diepenbeek: “Kom even uit uw kot!”

Nu we allemaal moeten binnenblijven voor de goede zaak en onze eigen gezondheid, willen wij van VTM Nieuws en HLN ook graag ons steentje bijdragen. Daarom sturen wij elke dag een drone de lucht in. Op woensdag 1 april zal onze drone over Diepenbeek vliegen.

Stad Geel steunt helden met spandoeken

Heb jij een spandoek voor onze Geelse helden buiten hangen? 🙌

Bedankt om elkaar zo massaal te steunen!

We zijn fier dat alle Gelenaars zo solidair en verantwoordelijk zijn.💛

Hou vol en doe zo verder!#geelzorgt #samentegencorona pic.twitter.com/gLMZihvysg StadGeel(@ GeelStad) link

Verpleegsterbeertje op berenjacht met T-shirt en kleurplaat

De huidige pandemie inspireert meer en meer mensen om mooi en creatief uit de hoek te komen. Zo ook creatieve duizendpoot Veronique Verhoeven uit Lede. “Zelf plaatste ik een 30 jaar oud verpleegsterbeertje voor mijn venster en uit verveling besloot ik het eens te tekenen”, vertelt ze.

Inwoners Iepersestraat in Kortrijk vormen boodschap ‘Dank u!’: “Applaus voor alle helden”

Waar er elke avond om 20 uur zoals op veel andere plaatsen een welgemeend applaus is voor al onze helden in de zorg, in deze moeilijke coronatijden. Dinsdag gingen inwoners nog een stap verder. Door de boodschap ‘Dank u!’ op straat te vormen.



JolienTekent zorgt voor kleurplaten

Leerkracht Jolien tekent elke week nieuwe kleurplaten voor kinderen - maar ook volwassenen - die zich tijdens de coronatijd vervelen en zich graag op een kunstzinnige manier bezighouden.



‘Ket het’ en ‘lockdown survivor’: creatief bureau uit Roeselare lanceert ludieke mokken, buttons en kaartjes

“Met Lockdown Survivor willen we mensen in deze moeilijke periode op een grappige manier steunen”, vertelt zaakvoerder Lien Baert. “Aan de ene kant lachen we, op een respectvolle manier uiteraard, met een heel serieuze situatie, aan de andere kant geven we aan dat het helemaal niet erg is om toe te geven dat je deze hele lockdown als loodzwaar ervaart. We ervaren allemaal moeilijke momenten, maar we proberen ook te blijven lachen. Humor is onze hoop in bange dagen.”

Pannenkoeken voor 65-plussers

Onder de noemer ‘Assenede Helpt’ bundelen de gemeentelijke diensten, vrijwilligersorganisatie aan-Z en een klein leger aan vrijwilligers de krachten om het de oudere en kwetsbare dorpsgenoten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens de coronacrisis. Met deze pannenkoekenactie willen ze de 65-plussers een hart onder de riem steken.

