#SAMENTEGENCORONA: Hoe ziet jouw eerste ‘werkdag’ er uit na de coronamaatregelen?

Redactie

16 maart 2020

12u51

0

Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. De lessen op school zijn geschrapt en thuiswerken wordt gestimuleerd. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Daarom doen wij een oproep met de vraag: Hoe ziet jouw eerste werkdag eruit? Thuiswerk met de kinderen? Op veilige afstand van de collega’s? Geef je nu ook les aan de kinderen? Skype je met je baas? Stuur een video, foto of bericht naar samentegencorona@hln.be of via Whatsapp naar 0474/74.65.02.