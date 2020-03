#SAMENTEGENCORONA: “Heldenkleurplaten, PlayLocal en #bluuftinjekot” Michelle Desmet

26 maart 2020

11u06 16 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Alle videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Frituur Bossuwé trakteert zorgpersoneel op frietjes

Enkele medewerkers van Frituur Bossuwé uit Kortrijk hebben vanmiddag het zorgpersoneel van AZ Groeninge getrakteerd op frietjes. Via 2 foodtrucks bakten ze in totaal zo’n 600 porties frietjes.

Kleur een kleurplaat voor je held

Illustrator Julie Vangeel wil met haar kleurprenten zowel kinderen als volwassen entertainen. Elke week zet ze met haar kleurplaat een held in de kijker. Mensen kunnen deze inkleuren en opsturen naar hun helden of ze voor hun raam hangen.

Ferm lanceert T-shirts met duidelijke boodschap, deel van opbrengst gaat naar goede doel

#bluuftinjekot: Koenraad Vandenabeele (39) –Koen voor de vrienden – van de bekende Oostendse kledingzaak Ferm brengt nu T-shirts en truien op de markt met een glasheldere boodschap. “En een deel van opbrengst schenken we aan de Oostendse ziekenhuizen”, laat Koen weten.

#PlayLocal

Vanuit de Belgische muzieksector komt de oproep om muziek van eigen bodem te draaien om zo de sector te ondersteunen. Welk formaat men ook verkiest - vinyl, cd, downloads of via streaming -, alle steun is welkom.

Havenarbeiders PSA/MPET brengen indrukwekkend eerbetoon aan zorgverleners

Havenarbeiders hebben woensdag een oorverdovend eerbetoon gebracht aan alle ‘helden van de zorg’. Dat gebeurde onder meer op de MPET-terminal in Doel.

Wijnboer schenkt 3.000 liter wijn weg om alcohol uit te distilleren

Wijnboer Filip Decroix uit Boezinge (West-Vlaanderen) schenkt 3.000 liter wijn weg om de zorgsector te helpen. Het is de bedoeling om de alcohol eruit te distilleren, die alcohol kan dan worden gebruikt om handgel van te maken, een product waar heel wat ziekenhuizen naar op zoek zijn.

AB InBev schenkt alcoholvrij bier en 12.000 flesjes handgel aan Belgische zorgsector

De Leuvense bierbrouwer AB InBev heeft een steunpakket aangekondigd voor de zorgverstrekkers in ons land. Daarin wordt restalcohol uit alcoholvrij bier gebruikt voor de productie van desinfecterende handgels en ontsmettingsmiddelen. Goed voor 5.000 flesjes handgel voor de Belgische ziekenhuizen en 7.000 flesjes handgel voor vzw Familiehulp. Daarnaast schenkt de biergigant ook alcoholvrij bier aan 308 ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land.

Burgemeester bezoekt senioren in Babbelbox De Vijvers

Burgemeester Mathias De Clercq heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan enkele senioren in Woonzorgcentrum De Vijvers. Omdat bezoek verboden is, heeft dat rusthuis een Babbelbox geïnstalleerd, een partytentje buiten voor het raam. Twee gsm’s doen de rest.

OLV-ziekenhuis start met Radio OLV: “Steek patiënten en zorgwerkers hart onder riem met verzoeknummer”

Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met Radio Lede. Beluisteren kan via https://www.radiolede.be/hoeluisteren/ of op kanaal 4 van de kamers op Campus Aalst en Asse.

Agenten politiezone Zennevallei brengen hulde aan personeel van AZ Sint-Maria

In plaats van een applaus werd er geparkeerd aan het ziekenhuis en werden de sirenes ingeschakeld.

Graffiti op Herentalsebaan brengt hulde aan zorgverleners

Op de Herentalsebaan in Deurne, aan de parking van ziekenhuis AZ Monica, verrijst deze week een nieuwe mural. Die beeldt een verpleegkundige met mondmasker af. Met het graffitikunstwerk wil het Antwerpse district hulde brengen aan alle zorgverleners die sinds de coronacrisis tot het uiterste gaan.

“Moppen aan den Toog” wordt “Moppen aan den Skype”

Juf Dinah bezoekt per fiets alle kinderen van haar klas: “Wuiven van achter het raam en bundel met opdrachten afgeven”

Om haar leerlingen een hart onder de riem te steken in deze coronatijden, bracht juf Dinah van het eerste en tweede leerjaar van Het Droomschip in Eeklo, een bezoek aan elk kind van haar klas. Dat deed ze met de fiets, en uiteraard op een veilige afstand.

Brugse wijk houdt dagelijks ‘balkonfuif’ om hulpverleners én elkaar te steunen

In de Peter Benoitlaan en Bevrijdingslaan in Brugge, waar de buurtbewoners steeds dichter naar elkaar toegroeien, organiseren ze elke avond stipt om 20 uur een kleine ‘balkonfuif’. “Op deze manier hopen we samen door de moeilijke periode te komen”, zegt inwoonster Charlotte Koentges.

